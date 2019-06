Vitamina D e creme solari | un punto su rischi e vantaggi

wired

(Di sabato 15 giugno 2019)D, croce e delizia della salute. Un ormone essenziale per la ossa, per la prevenzione del cancro e del diabete, per la salute cardiovascolare. Ma anche uno dei temi più dibattuti degli ultimi anni. Quanta ne serve realmente? E come assicurarsene abbastanza? Per quest’ultima domanda esistono due risposte: alimentazione ed esposizione alla luce solare, che stimola la sua produzione nella pelle. Più facile a dirsi che a farsi, però, visto che anche qui gli esperti sembrano divisi. C’è chi consiglia di approfittare dell’estate per fare il pieno, esponendosi al sole debitamente svestiti anche per 40 minuti al giorno, durante le ore più calde e senzache potrebbero diminuire la produzione diD. Per altri invece è un’autentica eresia: un simile comportamento espone infatti a un maggioreo di melanoma, malattia ben più pericolosa (almeno per molti di noi) ...

thepsaltria : Creme solari: i prodotti da evitare contengono conservanti propylparaben e butylparaben e il fltro solare ethylhexy… - tustylemagazine : Si chiama yuzu e arriva dal Giappone: il suo olio essenziale è ricchissimo di vitamina C e ha proprietà antiossidan… -