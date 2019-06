Matteo Berrettini prosegue la scalata nel ranking Atp! La nuova classifica del romano | e

Tennis - ATP 250 Stoccarda 2019 : Matteo Berrettini vola in finale! Battuto Struff in due set - ora sfiderà Auger-Aliassime : Matteo Berrettini conquista la finale nell’ATP 250 di Stoccarda. Il romano è autore di un’altra ottima prestazione, dopo quelle dei giorni precedenti contro Nick Kyrgios, Karen Khachanov e Denis Kudla, battendo il tedesco Jan-Lennard Struff con il punteggio di 6-4 7-5 in un’ora e 14 minuti. Per l’azzurro si tratta della prima finale sull’erba della carriera sul circuito maggiore, oltre che dell’approdo al ...

VIDEO Matteo Berrettini in semifinale a Stoccarda : highlights e sintesi della vittoria su Kudla : Una vittoria devastante. Due set, anche piuttosto rapidi: Matteo Berrettini vola per la prima volta in semifinale in un torneo su erba, lo fa a Stoccarda, nell’ATP 250, dove oggi si è imposto nei quarti sull’americano Denis Kudla per 6-3 6-3. Dominio assoluto per il romano che al servizio è apparso davvero inscalfibile. Domani la sfida contro il vincente del match tra Pouille e Struff, nel frattempo si gode la certezza del nuovo best ...

Tennis - Matteo Berrettini scala il ranking! Le proiezioni della classifica Atp dopo la semifinale a Stoccarda : Continua a scalare il ranking ATP a suon di prestazioni strepitose Matteo Berrettini. Oggi l’ennesima vittoria: il Tennista romano si è imposto nettamente sullo statunitense Denis Kudla in due set, volando dunque nelle semifinali del torneo di Stoccarda su erba. Stato di forma davvero impressionante per l’azzurro che continua a martellare al servizio, opponendosi al meglio anche in risposta. A fine settimana arriverà sicuramente il ...

Tennis - ATP Stoccarda 2019 : Matteo Berrettini è in semifinale. Demolito anche l’americano Denis Kudla : Prima semifinale sull’erba della carriera per Matteo Berrettini. In quel di Stoccarda il Tennista romano è un rullo compressore e continua a dominare gli avversari. Oggi è il giorno dell’americano Denis Kudla, numero 84 del mondo, schiacciato con un doppio 6-3 in un’ora e un quarto di gioco. Un’altra prestazione eccezionale di Berrettini, che dimostra di saper giocare molto bene su questa superficie e soprattutto di ...

ATP Stoccarda – Matteo Berrettini stacca il pass per la semifinale : sconfitto in due set Denis Kudla : Matteo Berrettini stacca il pass per la semifinale della ‘Mercedes Cup’ di Stoccarda: sconfitto Denis Kudla Bastano 1 ora e 13 minuti a Matteo Berrettini, per staccare il pass valevole per la semifinale della ‘Mercedes Cup‘, torneo ATP 250 con montepremi da 679.015 euro. Sull’erba verde di Stoccarda, Berrettini, numero 30 al mondo, ha superato Denis Kudla (numero 84 del ranking con il punteggio di (6-3 / ...

Tennis - ATP Stoccarda 2019 : Matteo Berrettini non si ferma! Domina contro Khachanov e vola ai quarti : Continua l’ottimo momento sull’erba di Matteo Berrettini. Il Tennista romano si è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP di Stoccarda dopo aver sconfitto in due set il russo Karen Khachanov, numero nove del mondo, con il punteggio di 6-4 6-2 dopo un’ora e undici minuti di gioco. Dopo la vittoria con Nick Kyrgios, dunque, un’altra grande prestazione per il Il 23enne romano, che ha la possibilità di migliorare il ...

Tennis - ATP Stoccarda 2019 : grande esordio di Matteo Berrettini. Sconfitto in due set Nick Kyrgios : Eccezionale debutto per Matteo Berrettini nel torneo ATP di Stoccarda. Comincia, dunque, nel migliore dei modi la stagione sull’erba per il Tennista romano, che ha Sconfitto in due set l’australiano Nick Kyrgios con il punteggio di 6-3 6-4 dopo 54 minuti di gioco. Una prestazione davvero ottima per Berrettini, che dimostra di poter essere molto competitivo anche su questa superficie. Un primo set che va via velocissimo e che si ...

Roland Garros 2019 : Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego nettamente battuti in doppio da Guido Pella e Diego Schwartzman : Dopo aver battuto al primo turno del torneo di doppio maschile dei Roland Garros le teste di serie numero 2, il britannico Jamie Murray e il brasiliano Bruno Soares, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego sono stati nettamente sconfitti dagli argentini Guido Pella e Diego Schwartzman col punteggio di 6-1 6-3. Il primo set degli azzurri è disastroso: dopo aver vinto il primo game del match su servizio di Berrettini, i nostri perdono tre volte la ...

Roland Garros 2019 - Matteo Berrettini : “Riguarderò il match. Da queste sconfitte bisogna imparare” : C’è un vecchio detto, sempre rimasto d’attualità, che, in tutte le sue infinite variazioni, dice sostanzialmente questo: “Dalle vittorie si impara molto meno che dalle sconfitte”. Matteo Berrettini, dopo aver perso contro il norvegese Casper Ruud al secondo turno del Roland Garros, sembra applicare alla lettera il concetto, sapendo lui per primo di non aver incontrato la miglior giornata della sua vita (ma anche un Ruud ...

Roland Garros 2019 : nel torneo di doppio Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego eliminano i due volte vincitori Slam Jamie Murray e Bruno Soares : Arriva una bella notizia dal torneo di doppio maschile al Roland Garros: nel primo turno Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego eliminano, con il punteggio di 4-6 7-5 7-6(4), le teste di serie numero 2 del seeding, il britannico Jamie Murray (fratello maggiore di Andy) e il brasiliano Bruno Soares. Questi ultimi sono coppia ben conosciuta nella specialità, avendo vinto due Slam assieme: Australian Open e US Open 2016. Nel primo set, dopo un ...

Roland Garros - Matteo Berrettini batte in rimonta Andujar. Fuori invece Sonego (eliminato da Federer) e Cecchinato : Esordio positivo per Matteo Berrettini al Roland Garros, secondo Slam stagionale scattato sulla terra rossa di Parigi. Il 23enne romano, numero 32 Atp e 29esima testa di serie, alla seconda partecipazione nel main draw del Roland Garros, ha battuto in rimonta per 6-7 6-4 6-4 6-2, dopo quasi tre ore e mezza di lotta, lo spagnolo Pablo Andujar, numero 93 del ranking. Prossimo ostacolo per Berrettini il Next Gen norvegese Casper Ruud, 18enne di ...

Roland Garros 2019 : Matteo Berrettini elimina in quattro set Pablo Andujar e si qualifica per il secondo turno : Prima gioia italiana nell’edizione 2019 del Roland Garros: la regala Matteo Berrettini, che supera lo spagnolo Pablo Andujar con il punteggio di 6-7(3) 6-4 6-4 6-2 nel match d’esordio, durato 3 ore e 28 minuti. Non è stato un incontro semplice per il romano, partito con il freno a mano tirato e cresciuto con il passare del tempo. Il suo prossimo avversario sarà il norvegese Casper Ruud, giustiziere del lettone Ernests Gulbis per 6-2 ...

Roland Garros 2019 : Matteo Berrettini torna per difendere il terzo turno dello scorso anno : L’anno scorso, di questi tempi, Matteo Berrettini era appena entrato nei primi cento giocatori del mondo, dopo una scalata travolgente che nel 2017 gli aveva fatto guadagnare 300 posizioni in un anno. Al Roland Garros si era comportato bene, sventando le minacce del tedesco Oscar Otte e quella, mai da sottovalutare, del lettone Ernests Gulbis, per poi cedere di fronte a Dominic Thiem, non senza togliere un set all’austriaco, poi ...

Tennis - Internazionali d’Italia 2019. Matteo Berrettini : “Ero convinto di poter battere Zverev” : Matteo Berrettini ha compiuto una grandiosa rimonta sulla terra rossa del Foro Italico in Roma dove ha sconfitto il tedesco Alexander Zverev, il Tennista di casa ha mandato in visibilio il suo pubblico e si è qualificato per il terzo turno degli Internazionali d’Italia che stanno andando in scena nella capitale. Il 23enne ha giocato la partita perfetta e ha ampiamente meritato il successo, palesando una grande convinzione nei propri mezzi: ...