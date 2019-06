Info orari e ingressi per il raduno di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Roma il 15

Scaletta e ingressi per il concerto di Ligabue a Bari - Info nuovi settori - orari e indicazioni stradali : Il concerto di Ligabue a Bari apre ufficialmente l'annata di live che l'artista di Correggio ha pensato per Start, il suo ultimo album di inediti rilasciato l'8 marzo scorso e dal quale ha appena estratto Polvere di stelle come ultimo singolo. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21 ma l'organizzazione consiglia di arrivare con un certo anticipo per favorire le operazioni di accesso, probabilmente rallentate dopo la rimodulazione degli ordini ...

Scaletta e ingressi per il concerto di Francesco Renga a Taormina : Info biglietti e orari : Le Scaletta del concerto di Francesco Renga a Taormina anticipa il tour che l'artista bresciano terrà nei teatri a cominciare dalle prime settimane autunnali. L'inizio del concerto è previsto per le ore 21, ma è consigliabile arrivare sul luogo dell'evento con un certo anticipo per consentire l'accesso agevole al luogo dello spettacolo. Coloro che sono già in possesso del biglietto possono già presentarsi ai varchi per l'accesso, mentre ...

Ed Sheeran in concerto a Firenze Rocks : gli orari e le Informazioni utili : Meglio arrivare preparati ;) The post Ed Sheeran in concerto a Firenze Rocks: gli orari e le informazioni utili appeared first on News Mtv Italia.

Vasco Rossi concerto San Siro 2019 - Milano/ Scaletta - orari e Info utili - 6 giugno - : Vasco Rossi in concerto a San Siro di Milano, giovedi 6 giugno. orari, Scaletta, biglietti, oggetti vietati e info utili per la nuova data del Vasco Non Stop Live 2019.

Info utili per Fognini-Zverev al Roland Garros : orario e come guardare in streaming il 3 giugno : La partita Fognini-Zverev, in programma oggi 3 giugno per gli ottavi di finale del Roland Garros, non vale solo un posto ai quarti di finale di uno tra i tornei più prestigiosi al mondo. In tanti vogliono conoscere l’orario in cui avrà inizio questa sfida e come guardarla in diretta streaming, perché nel caso in cui il tennista italiano dovesse portare a casa l’incontro, per la prima volta dopo circa 40 anni avremo un nostro connazionale tra i ...

Biglietti e ingressi per il concerto di Francesco Renga all’Arena di Verona il 27 maggio : Info utili e orari : Il concerto di Francesco Renga all'Arena di Verona apre ufficialmente la stagione di live che l'artista di Brescia ha pensato per il supporto di L'altra metà, ultimo album che ha pubblicato a seguito della partecipazione al Festival di Sanremo nel quale ha gareggiato con Aspetto che torni. L'inizio del concerto è previsto per le ore 21, ma sarà già possibile accedere al luogo dell'evento a cominciare dalle ore 19 tramite i varchi che saranno ...

Sciopero dei trasporti di oggi - gli orari e le Informazioni utili : L'ha proclamato l'Unione Sindacale di Base e le modalità di adesione saranno diverse a seconda delle città: le cose da sapere

Scaletta e ingressi per il concerto di Raf e Umberto Tozzi a Milano il 13 maggio : Info biglietti e orari : Dopo le prime date rimandate, inizia ufficialmente il tour di Raf e Umberto Tozzi a Milano, con la prima tappa del 13 maggio nella quale sarà portata la Scaletta già presentata nel corso della data zero a Rimini che hanno tenuto come anteprima del tour. Gli ultimi biglietti sono ancora disponibili, mentre coloro che sono già in possesso del tagliando d'ingresso possono presentarsi all'ingresso dopo l'apertura dei varchi. Quelli che invece ...

MotoGP - Gp Jerez : Il Motomondiale arriva in Europa. Date - Orari e Info : Ad Austin il Campione del Mondo in carica era partito con tutti i favori, sul tracciato texano non aveva mai perso, ma il motociclismo non è uno sport così scontato così quando il #93 sembrava aver ...