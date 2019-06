Astronomia | la “Luna della Fragola” splenderà tra Giove e la supergigante rossa Antares

meteoweb.eu

(Di sabato 15 giugno 2019) Giugno sarà un mese pieno di possibilità per spettacolari osservazioni per gli appassionati die queste includono anche la luna piena del primo mese dell’estate, la LunaFragola. La luna piena del mese di giugno si è guadagnata questo nome per il fatto che si verifica nel miglior periodo dell’anno per la maturazione delle fragole, nonostante altri nomi alternativi siano Luna del Miele, LunaRosa o Luna del Sidro. Potremo ammirare la LunaFragola la notte del 17 giugno, ma già da stanotte fino alla notte del plenilunio, cercando la luna nel cielo, troveremo anche la stellae il gigante gassoso. Spettacolari nuvole blu elettrico nel cielo buio: le nubi nottilucenti incantano in Europa e negli USA FOTO In quelle notti, la luna sarà crescente e passerà a nord di. Nonostante il suo bagliore, si potranno vedere ...

