24 Ore di Le Mans 2019 | oggi il via la storica corsa | Alonso e la Toyota pronti a bissare

(Di sabato 15 giugno 2019) I 13.7 km del semipermanente Circuit de La Sarthe sonoper ospitare l’ottantasettesima edizione della 24 Ore di Le, test di resistenza brutale per piloti e vetture che sfrecceranno cercando il limite mentale e fisico per un’intera giornata di gara a partire dallo spegnimento dei semafori previsto per le 15:00 dipomeriggio. A Lenon basta essere veloci o resistenti, non basta avere la vettura migliore o quella più affidabile e non basta nemmeno impostare una perfetta strategia di; per vincere e raggiungere la fama eterna è necessario mettere assieme tutte queste caratteristiche alla perfezione, consapevoli che è sufficiente un minimo imprevisto per gettare al vento anche oltre venti ore di battaglia condotte al meglio. Insieme ai trionfi della, infatti la gara è stata anche teatro di enormi tragedie come quella del 1955 quando uno schianto ...

