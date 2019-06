Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 09 | 15

romadailynews

(Di venerdì 14 giugno 2019)14 GIUGNOORE 09:05 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLADISAGI PER CHI È IN VIAGGIO SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA VEIENTANA E TRIONFALE. RESTANDO IN ESTERNA MA PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA E PIÙ AVANTI SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA. TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA CASILINA E ARDEATINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. CODE SULLAFIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. PERMANGONO CODE SULLA COLOMBO TRA VIA ERMANNO WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE. INCOLONNAMENTI POI SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI. INFINE, PER IL TRASPORTO ...

