Blastingnews

(Di venerdì 14 giugno 2019)Decontinua a far discutere e dividere l’opinione pubblica, anche se il Grande Fratello ha chiuso o battenti. L’ex gieffinante la tredicesima puntata di Live - Non è la D’Urso si è resa protagonista di un accesso scontro con il suo ex fidanzato, Giorgio. A quanto pare, le parole pronunciate nei confronti del giovane toscano non sono affatto piaciute ai tanti telespettatori. La nipote del compianto Faber, al termine del feroce scontro con il suo ex, ha pubblicato uno scatto su Instagram. Nella didascalia in segno di provocazione ad alcuni follower ha scritto: “Qualcuno ha detto che ci vuole meno sforzo mentale a condannare che a me pensare”....

ElisaDiGiacomo : 'Ubriaco e da Sert', Francesca De Andrè dura con Tambellini ed è polemica sui social - giadinagrisu : RT @tempoweb: “Ubriaco e da Sert”. #FrancescaDeAndre rivede l’ex dopo il #GF16 e finisce malissimo - tempoweb : “Ubriaco e da Sert”. #FrancescaDeAndre rivede l’ex dopo il #GF16 e finisce malissimo -