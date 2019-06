Nel Lazio frenata dell' economia | ma l' occupazione tiene

Epatite C : oltre 15mila pazienti curati Nel Lazio. Ma resta un “sommerso” di circa 20mila persone infette : Quattro incontri rivolti agli specialisti per coordinare l’attività e individuare i pazienti che non sanno o non si sono ancora sottoposti alla terapia gratuita, non tossica e della durata di poche settimane per eliminare la minaccia incombente dell’Epatite C e tornare a vivere. Seconda tappa con l’appuntamento “HCV: Be Fast, Be Different”,organizzato da AbbVie, in questo quadro complesso e allo stesso tempo ...

Due arresti Nel piceno per corruzione e rivelazione di atti di ufficio : La Guardia di finanza ha arrestato, su mandato del gip del tribunale di Ascoli piceno, un dipendente della Regione Marche e un'imprenditrice: per loro si ipotizzano i reati di corruzione e rivelazione di atti di ufficio. L'inchiesta, condotta dalla procura del capoluogo piceno, riguarda la gestione delle macerie del terremoto nelle province di Ascoli piceno e Fermo. Da quanto si è appreso, gli inquirenti avrebbero portato alla luce un ...

Mazzoleni - la rivelazione shock : “Nel 2012 sconfissi il cancro” : rivelazione shock dell’arbitro bergamasco Paolo Silvio Mazzoleni che, a 45 anni oggi compiuti e a carriera appena conclusa, si confessa al cineteatro dell’oratorio di Colognola (il quartiere d’origine) presentando l’autobiografia “La mia regola 18” a cura dei giornalisti Giorgio Burreddu e Alessandra Giardini (Absolutely Free Libri). Nel 2012 ha sconfitto il cancro. “In Milan-Juventus di Coppa ...

Coronaropatie - arteriopatie e malattia renale cronica Nel paziente con Fibrillazione Atriale : come sta cambiando l’approccio : Nella fase post acuta dell’infarto, nell’angina cronica stabile ad alto rischio e nei pazienti con malattia periferica, il cosiddetto “rischio residuo” è ancora molto alto. Diversi studi registrativi hanno, infatti, dimostrato che dal primo anno ai successivi cinque dall’evento infartuale c’è una recidiva di eventi cardiovascolari avversi, inclusa mortalità per cause cardiovascolari, di circa il 20%. Un paziente su cinque, dunque, dopo 3-4 anni ...

Rocca di Papa : trovati in Molise operai al lavoro prima dello scoppio e riportati Nel Lazio : Roma – Ruota intorno a tre persone, tecnici e operai, l’indagine dei Carabinieri della Compagnia di Frascati coordianti dalla Procura di Velletri, sull’esplosione avvenuta ieri nel palazzo comunale di Rocca di Papa che ha causato il ferimento di diverse persone, tra cui il sindaco e tre bambini di un vicino asilo. Nel fascicolo aperto per disastro colposo, lesioni gravi e gravissime dal Procuratore, Francesco Prete, al momento ...

Elezioni : centrodestra fa il pieno Nel Lazio - M5S fermo al palo (2) : (AdnKronos) - Quest'ultimo vince a Monterotondo con Riccardo Varone, che prevale con il 51,5 contro il 48,5 di Simone Di Ventura. Successo che si ripete anche a Cassino con Enzo Salera, che con il 58,8 batte Mario Abruzzese del centrodestra, fermo al 41,16. Doppietta della Lega infine in due Comuni

Elezioni : centrodestra fa il pieno Nel Lazio - M5S fermo al palo : Roma, 10 giu. (AdnKronos) - Il centrodestra nel Lazio prevale nettamente nei ballottaggi per le Elezioni comunali, mentre il Movimento 5 stelle resta al palo: fuori dai testa a testa di ieri, con la perdita quindi della guida di Civitavecchia, cittadina amministrata fino a quest'ultima tornata. Nel

Calciomercato Lazio - si punta sugli italiani : Darmian Nel mirino [DETTAGLI] : Calciomercato Lazio – La Lazio cerca rinforzi sulle fasce. Il nome forte è quello di Matteo Darmian, in uscita dal Manchester United anche se la pista sembra complicata. Simone Inzaghi vorrebbe giocatori pronti su entrambe le fasce. Il profilo di Darmian era stato seguito già a gennaio, ora l’affare può sbloccarsi per diversi motivi: il primo, la volontà del giocatore (deciso a tornare in Italia); il secondo, la voglia di ...

Comuni al ballottaggio. Nel Lazio del M5s non c’è più traccia : Roma. C’era una volta lo “Tsunami tour” amministrativo: oggi si vota ai ballottaggi in alcuni importanti Comuni del Lazio ma dei Cinque stelle, presenti e vittoriosi qualche anno fa, non c’è quasi più traccia nell’urna. Si profila infatti, dopo un primo turno in cui il M5s è stato escluso da tutti i

Lutto in casa Lazio - è morto Nello Governato : centrocampista degli anni ’60 e ’70 : “La S.S. Lazio, il suo Presidente, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa dell’ex calciatore e dirigente biancoceleste Nello Governato e si uniscono al dolore della famiglia”. E’ questo il messaggio pubblicato della Lazio che piange la scomparsa dell’ex centrocampista biancoceleste degli anni ’60 e ’70, è morto nella notte all’età di 80 ...

I 5 segni zodiacali più passionali Nelle relazioni amorose : La focosità è parte integrante di ogni relazione di coppia e la predisposizione alla qualità anzichè alla quantità, o viceversa, è discrezionale. Ci sono alcuni segni dello zodiaco, però, più focosi che trovano ben poche barriere per dimostrare la loro passionalità al partner. Di seguito i 5 segni zodiacali più passionali nelle relazioni amorose.

Matteo Salvini ridisegna la Lega : rivoluzione a Roma e Nel Lazio - le due "Miss" che comanderanno : La Lega alla conquista di Roma e del Lazio, con vertici tutti nuovi a cominciare da una donna, la giovane Flavia Cerquoni, coordinatrice della Capitale. È il Tempo a delineare la mappa del potere all'interno del Carroccio, che prosegue la sua espansione verso Sud. Passaggio d'obbligo nella Capitale,