Gp Catalogna | Fabio Quartararo più veloce nelle seconde libere

(Di venerdì 14 giugno 2019)è stato il piùnella seconda sessione di provenella MotoGp del Gp di Catalunya, settima tappa (su 19) del Motomondiale 2019 che si disputera' domenica sul circuito di Montmelò. Girando in 1'40"079, il pilota francese della Petronas Yamaha ha preceduto la Ducati di Andrea Dovizioso, secondo a 0"281, e la LCR Honda di Takaaki Nakagami, terza a 0"302. Quinto Francesco Bagnaia (Pramac Racing) a 0"392, sesto Franco Morbidelli (Petronas Yamaha) a 0"438, settimo Valentino Rossi (Yamaha) a 0"441, ottavo Danilo Petrucci (Ducati) a 0"520. Solo 17esimo lo spagnolo Marc Marquez (Honda), in testa al termine della prima sessione."Sono soddisfatto di questa prima giornata di prove, avevo un buon feeling con la moto e siamo stati veloci"., afferma Andrea Dovizioso al termine delledel Gp diche lo hanno visto chiudere in seconda posizione. "Come ...

