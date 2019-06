Caso procure | Lotti si autosospende dal Pd

agi

(Di venerdì 14 giugno 2019) "Ti comunico la mia autosospensione dal Pd fino a quando questa vicenda non sarà chiarita": lo scrive il deputato dem, Luca, in un post su Facebook in cui si rivolge direttamente al segretario del partito Nicola Zingaretti, rispondendo alle richieste di autosospensione giunte da alcuni dirigenti alla luce dell'inchiesta sulle nomine alle. "Lo faccio non perché qualche moralista senza morale oggi ha chiesto un mio passo indietro. No. Lo faccio per il rispetto e l'affetto che provo verso gli iscritti del Pd, cui voglio bene e perché voglio dimostrare loro di non avere niente da nascondere e nessuna paura di attendere la verità", aggiunge. Un passo indietro chiesto da moltiha quindi ceduto alla richiesta di un passo indietro proveniente dalla maggioranza dem, una autosospensione per il tempo necessario perché si faccia chiarezza su quanto avvenuto nelle ...

TgLa7 : Caso Procure: #Lotti a Zingaretti, mi autosospendo da Pd - TgLa7 : Caso procure, Zanda: 'Lotti ora lasci il Pd'. E Lotti alla fine lascia - MOktyabrskaya : RT @TgLa7: Caso Procure: #Lotti a Zingaretti, mi autosospendo da Pd -