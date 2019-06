Brutte notizie per Barbara D’Urso e i fan | Mediaset sostituisce Pomeriggio 5

Barbara D'Urso - Brutte notizie in arrivo : Mediaset le sostituisce Pomeriggio 5. Cosa ci sarà al suo posto : brutte notizie per Barbara D'Urso: venerdì 14 giugno verrà trasmessa l'ultima puntata di questa stagione di Pomeriggio Cinque. Il rotocalco televisivo di Mediaset guidato da Videonews da lunedì prossimo sarà in vacanze estive. Per questo motivo, i vertici del Biscione, hanno rivoluzionato ancora una

NBA Finals – Ancora Brutte notizie per gli Warriors : Durant salta anche Gara-4 - ma c’è una piacevole sorpresa : Kevin Durant costretto a saltare anche Gara-4 delle NBA Finals, Kerr ritrova però Thompson I Golden State Warriors hanno perso, nella notte italiana, contro i Toronto Raptors, in Gara-3 delle NBA Finals. La squadra di Stephen Curry ha dovuto fare a meno di Kevin Durant, fermo per un problema al polpaccio e di Klay Thompson, fermo anche lui per problemi fisici. In vista di Gara-4, in programma venerdì, Steve Kerr ritrova il sorriso… a ...

Simona Ventura all’angolo - Brutte notizie per la conduttrice di The Voice : Simona Ventura e il suo The Voice finiscono al tappeto. Il talent musicale di Rai 2 ha raccolto 1.385.000 spettatori, pari al 7,47% di share. La puntata di ieri è stata molto commentata sui social network, in particolar modo su Twitter, ma questo non basta per far lievitare gli ascolti di The Voice, che quest’anno non può essere considerato un grande successo. Ed è un peccato, visto che c’era tutto quello che serviva per dargli nuova linfa ...

Giro d’Italia – Brutte notizie per Valerio Conti - l’ex Maglia Rosa costretto al ritiro prima della 18ª tappa : Il corridore dell’UAE Team Emirates ha dovuto alzare bandiera bianca prima della diciottesima tappa per via di un igroma ischiatico Valerio Conti si ritira dal Giro d’Italia 2019, il corridore dell’UAE Team Emirates ha alzato bandiera bianca per via del c.d. ‘nodulo del ciclista. Fabio Ferrari/LaPresse Si tratta di un igroma ischiatico, cioè una cisti formatasi sul soprassella causata dalla fatica e dallo ...

Bologna-Napoli - Brutte notizie per Ancelotti : dovrà rinunciare ad un titolarissimo : Meret verso il forfait contro il bologna: pronto Karnezis Questa sera allo Stadio Dall’Ara di Bologna il Napoli scenderà in campo per l’ultima volta e potrebbe esserci qualche novità. Oltre la chance che dovrebbe essere concessa a Simone Verdi e Sebastiano Luperto, potrebbe esserci un forfait dell’ultimo minuto. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Meret è a forte rischio per il match di questa sera, ...

Beautiful - la figlia di Hope è viva : quando scopre la verità? Brutte notizie : Beautiful Hope, quando scopre che sua figlia non è morta? Risponde il produttore Brad Bell In America i telespettatori di Beautiful non si chiedono altro: Hope quando scoprirà la verità su sua figlia Beth? Il pubblico non vede l’ora di assistere alla rivelazione più attesa del momento. La giovane Logan è convinta che la bambina […] L'articolo Beautiful, la figlia di Hope è viva: quando scopre la verità? Brutte notizie proviene da ...

Amici 2019 Serale/ Giordana Angi fuori dalla finale? Brutte notizie per la cantante : Amici 2019 Serale: in vista della semifinale arrivano i giudizi dei professori. Brutte notizie per Giordana Angi e non solo da Rudy Zerbi

Il Segreto Anticipazioni 14 maggio 2019 : Brutte notizie per Maria sul rapimento di Emilia e Alfonso : Prudencio informa Maria e Fernando che il riscatto non potrà essere pagato per tempo. Ci vogliono più di quindici giorni per il cambio pesetas - franchi.

Nuoto – Brutte notizie per Paltrinieri : problemi al gomito per l’azzurro - entità dell’infortunio e tempi di recupero : Infortunio al gomito destro e due settimane di stop per Gregorio Paltrinieri. Il campione olimpico dei 1500 stile libero salterà ritiro in altura di Flagstaff Il campione olimpico dei 1500 stile libero Gregorio Paltrinieri ha riportato una distorsione del gomito destro da iperestensione al momento del tocco vincente sul tabellone della 5 chilometri, a Miami. Previste due settimane di riposo e fisioterapia di recupero. L’infortunio ...

Serie B Palermo - Brutte notizie : deferiti il club e Zamparini : Palermo - Il Palermo e Maurizio Zamparini non potranno certamente essere felici oggi, avendo ricevuto l'ufficialità dei provvedimenti presi dalla Procura Federale per irregolarità gestionali nei loro ...

Bologna - l’allenamento odierno : Brutte notizie dall’infermeria : Allenamento pomeridiano per il Bologna di Sinisa Mihajlovic in vista della sfida salvezza di sabato al Dall’Ara contro l’Empoli. Per i rossoblu lavoro atletico, esercitazioni tattiche e partitella finale. brutte notizie dall’infermeria. Il club, infatti, fa sapere che “Federico Mattiello, che aveva interrotto per un risentimento la seduta di ieri, si è sottoposto a esami che hanno evidenziato una lesione di primo ...

Nuove Brutte notizie per il Samsung Galaxy Fold : posticipato il lancio in Cina - in Italia destino incerto? : Il Samsung Galaxy Fold è partito decisamente con il piede sbagliato. Il primo smartphone pieghevole del produttore sudcoreano è stato protagonista, nei giorni precedenti alla Pasqua, di una serie di problemi al suo display. Le prime unità in circolazione hanno mostrato serissimi problemi al pannello, in parte o completamente non funzionante e ora quanto accaduto avrebbe spinto l'azienda a cambiare molti dei suoi piani per il lancio del device. ...

Tennis - Brutte notizie per Joao Souza : il brasiliano nuovamente sospeso per corruzione : Una volta valutate ulteriori prove, la Tennis Integrity Unit ha deciso di sospendere nuovamente Souza per la seconda volta nel giro di un mese Il Tennista brasiliano Joao Souza è stato provvisoriamente bandito dal tour mondiale Atp per la seconda volta in meno di un mese, come parte di una indagine per corruzione. Il 30enne è stato sospeso dalla Tennis Integrity Unit (TIU) il 29 marzo, ma la decisione era stata annullata l’8 aprile ...

Juventus - Brutte notizie dall’infermeria per Allegri : stagione finita per Mattia Perin : Il portiere della Juventus si opererà a Roma per stabilizzare l’articolazione, concludendo in anticipo la sua stagione Non finiscono le brutte notizie per la Juventus, eliminata ieri sera nei quarti di finale di Champions League dall’Ajax. Massimiliano Allegri infatti perde per il resto della stagione Mattia Perin, che verrà operato alla spalla a Roma per stabilizzare l’articolazione. LaPresse/Filippo Rubin Difficile che ...