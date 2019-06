Tratta di nigeriane | sgominata banda criminale che operava in tutta Italia

ilgiornale

(Di giovedì 13 giugno 2019) Ignazio Riccio L’ultimo blitz messo a segno dalla Guardia di finanza ha portato all’arresto di quattro persone appartenenti ad un’associazione per delinquere transnazionale, che si occupa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina La Guardia di finanza sta setacciando l’da sud a nord per sgominare ogniche favorisce le tratte di migranti. L’ultimo blitz messo a segno dalle fiamme gialle ha portato all’arresto di quattro persone appartenenti ad un’associazione per delinquere transnazionale, che si occupa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Gli agenti della Guardia di finanza sono entrati in azione a Palermo, Napoli e nelle province di Lecco e Bergamo. Laè dedita alladi esseri umani e allo sfruttamento della prostituzione di giovani donne provenienti dalla Nigeria. Tra i fermati anche il presento capo ...

