Samurai Shodown | il CEO di SNK ha rifiutato di renderlo esclusiva di un noto store

Haohmaru si mostra nel nuovo trailer di Samurai Shodown : In questo periodo SNK sta pubblicando una serie di filmati al fine di presentare al pubblico i vari personaggi del picchiaduro Samurai Shodown, oggi è il turno dello spadaccino Haohmaru.Come riporta Gamingbolt, Haohmaru è stata una presenza fissa in tutti i capitoli della serie, persino in quello d'esordio, pubblicato nel lontano 1993. Solitamente viene indicato come protagonista indiscusso della serie, è uno spadaccino che viaggia per il mondo ...

Samurai Shodown : confermata la data di uscita in occidente con un nuovo trailer : Se anche voi stavate aspettando di conoscere la data di uscita (in occidente) del picchiaduro Samurai Shodown, allora questo è il vostro giorno fortunato, è infatti stato confermato che i giocatori occidentali potranno godersi il titolo a partire dal 25 giugno.Come riporta VG247, tale data vale però soltanto per le versioni PS4 ed Xbox One, visto che gli utenti Nintendo Switch e PC dovranno attendere fino al prossimo autunno. SNK ha inoltre ...