Papa:migranti schiavi di oggi,no a muri

Ci sono "nuove forme ditù a cui sono sottoposti uomini,donne,bambini", "come milioni d'immigrati,vittime d'interessi nascosti,spesso strumentalizzati ad uso politico". Così il, nel messaggio per la Giornata dei poveri. "Ai poveri non si perdona neppure la loro povertà, spesso sono trattati da rifiuti",dice Francesco."Ci sono ricchi che li depredano,come in una battuta di caccia"."Si possono alzare,sbarrare ingressi per illudersi di difendere le proprie ricchezze a danno di quanti restano fuori.Ma non sarà sempre così."(Di giovedì 13 giugno 2019)