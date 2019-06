IL PARADISO DELLE SIGNORE 3 | anticipazioni replica del 13 giugno 2019

tvsoap

(Di giovedì 13 giugno 2019)puntata Ildi giovedì 13dell'episodio n. 17): Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena) e Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini) organizzano uno scherzo cattivo per capire cosa sia successo veramente tra Nicoletta (Federica Girardello) e Riccardo (Enrico Oetiker)… Agnese Amato (Antonella Attili) scopre che Antonio (Giulio Maria Corso) ha perso il lavoro. Salvatore (Emanuel Caserio) ha un'idea per far avere al fratello Antonio un nuovo lavoro, ma per riuscirci deve dar fondo a tutto il suo ascendente sulle donne… Nicoletta è sotto pressione per via della madre eamiche, che vorrebbero news di Riccardo; il Guarnieri, però, sembra sparito nel nulla…

