Di Maio | “Da Tria nessun no alla flat tax | per essere equa serve un tetto fino a 70 mila

Europee - Di Maio chiude a Roma con Casaleggio e Di Battista. Salvini al Nord : “Da lunedì torniamo a lavorare” : Luigi Di Maio in piazza Bocca della Verità a Roma con Davide Casaleggio e Alessandro Di Battista, ma senza Beppe Grillo. Matteo Salvini a Castel San Giovanni in provincia di Piacenza. I due vicepremier M5s e Lega hanno chiuso con due comizi a chilometri di distanza la campagna elettorale per le Europee. Da una parte una festa che puntava a rievocare lo stile dei raduni di piazza dei 5 stelle, anche se questa volta con meno partecipazione. ...

Di Maio a Confindustria : “Da me nessun no pregiudizievole”. E Conte : “Con nuovi provvedimenti economia crescerà” : Di fronte alla platea degli industriali, per l’Assemblea generale di Confindustria, è stato Luigi Di Maio vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico a rivendicare: “La nostra sfida più grande risiede nel dialogo costante e a volte nel compromesso. Un no assoluto e pregiudizievole non è nelle mie corde né per le infrastrutture”. Poco prima era stato lo stesso Vincenzo Boccia, numero uno di Confindustria a rilanciare ...

Confindustria - Boccia : “Parole che creano sfiducia contro interesse nazionale”. Di Maio : “Da me nessun no pregiudizievole” : Il capo dello Stato Sergio Mattarella, accolto da una standing ovation. Il premier Giuseppe Conte. Il vice Luigi Di Maio. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e la titolare della pa Giulia Bongiorno. Tutti all’assemblea di Confindustria a Roma. Dal palco, davanti alla platea degli industriali, il leader M5s ostenta una linea moderata e incassa dal presidente Vincenzo Boccia, alla sua ultima assise, un giudizio parzialmente positivo ...

Il dubbio di Di Maio : “da quattro mesi atteggiamento Lega è diverso” : E così iniziò ad avere un ragionevole dubbio. Prendendo spunto da Fantozzi (con qualche variazione), Di Maio sembra nutrire dei dubbi sull’atteggiamento della Lega… Il ministro del lavoro è intervenuto a DiMartedì di La7. In primis ha fatto notare come la Lega abbia fatto una vera e propria collezione di attacchi in questi giorni: dal Papa ai magistrati. La speranza è che i verdi possano redimersi: Giggino ha anche affermato che ...

Di Maio : “Da 70 giorni senza giunta - Sardegna ostaggio di guerra tra bande. Non votiamoli mai più” : Il vicepremier Luigi Di Maio ad Alghero per un mini tour che lo porterà in giro per la Sardegna per sostenere i candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni europee e amministrative ha attaccato la Lega, sia sul caso Siri che sulla lunga gestazione della giunta sarda: “Questa terra è ostaggio delle guerre tra bande politiche, mancano ancora sei o sette assessori regionali, questo significa votare il centrodestra, votare le accozzaglie. ...

Regeni - Fico : “Da Al Sisi 3 anni di parole senza fatti - non le ascolto più. Rompere rapporti commerciali? Se ne occupa Di Maio” : Dal presidente egiziano Al Sisi abbiamo ascoltato tre anni di parole senza fatti, non le ascolto nemmeno più. Non hanno senso. Voglio i fatti, mentre l’Egitto non ha ancora nemmeno iniziato un processo“. A rivendicarlo il presidente della Camera, Roberto Fico, dopo l’approvazione in Aula alla Camera della commissione d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. In merito all’ipotesi di interRompere i rapporti ...

Di Maio lancia le 5 leggi per il 2019 : “Dal taglio stipendi eletti a conflitto di interessi e acqua pubblica. Lega è con noi?” : Cinque leggi da approvare entro il 2019 e da fare insieme ai soci di governo della Lega. Che sia un segnale di pace o una provocazione, in piena campagna elettorale per le Europee, Luigi Di Maio ha deciso di rilanciare su cinque temi cari ai 5 stelle: la legge per togliere la sanità dai partiti, quella sull’acqua pubblica, il conflitto di interessi, il salario minimo e il taglio dei parlamentari. “E’ il momento di andare ...

Ex Ilva - l’annuncio di Luigi Di Maio in una Taranto blindata : “Da agosto non ci sarà più l’immunità penale per i vertici” : “Abbiamo tolto l’immunità penale per i vertici dell’ex Ilva”. L’annuncio di Luigi Di Maio arriva in una Taranto blindata per il tavolo permanente per il Contratto istituzionale di sviluppo al quale partecipano il vicepremier e altri 4 ministri pentastellati. La norma – che era stata annunciata negli scorsi mesi – è contenuta nel decreto Crescita, approvato nella notte a Palazzo Chigi, e sarà valida da ...