C’è tanto da scoprire sui Google Pixel 4 | ecco degli altri render su fronte e retro

Silvio e Giorgia - c’eravamo tanto amati. Berlusconi e Meloni comunicano solo via social : Si punzecchiano. E sono sempre più distanti. Oramai Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni comunicano attraverso i social con toni da avversari più che alleati. Un botta e risposta che si arricchisce di un post della presidente di Fratelli d’Italia che, com’è noto, non le manda a dire: "Apprendo dalla stampa che ieri (giovedì, ndr) Berlusconi avrebbe detto in una riunione 'la Meloni la vedrei bene in questo governo, visto che faceva la baby sitter ...

Calcio - Roberto Mancini : “Stiamo continuando a migliorare ma C’è ancora tanto da fare. L’atteggiamento è quello giusto” : Succede tutto nel primo tempo allo Stadio Olimpico Spyros Louis tra Grecia ed Italia, match valido per le qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio del gruppo J. Un’ottima prestazione degli azzurri che hanno messo in mostra una grande manovra collettiva e soprattutto tante idee. Una prova d’insieme premiata dalla netta vittoria della Nazionale di Roberto Mancini contro gli ellenici per 3-0, frutto delle marcature di Nicolò Barella, ...

Matteo Salvini non stacca la spina al governo : “C’è tanto da fare - ripartiamo” : Il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno Matteo Salvini ribadisce di non avere alcuna intenzione di provocare una crisi di governo e rilancia la sfida all'Unione Europea sui conti. Prossima settimana decisiva a Palazzo Chigi: pressing su Conte e Di Maio per la flat tax, il TAV e il decreto sicurezza.

Calciomercato Lecce - si lavora per il centrocampo : spuntano due nomi importanti. Intanto C’è l’ipotesi di un clamoroso ritorno : Calciomercato Lecce – Il Lecce, tornato in Serie A dopo 7 anni, è già al lavoro per regalare a Liverani o a chi per lui una squadra all’altezza della Serie A. Il tecnico, fautore della promozione, è finito da diverso tempo nel mirino della Lazio e potrebbe approdare nella Capitale in caso di addio di Simone Inzaghi. Per uno degli autori della risalita del Lecce che potrebbe lasciare, ce n’è uno che giura amore alla causa ...

Pacetti : sconfitte tengono con piedi per terra - C’è ancora tanto da fare per Roma : Roma – “Si impara di piu’ dalle sconfitte che dalle vittorie. Le sconfitte servono a tenerti coi piedi per terra, a non perdere di vista gli obiettivi, a ricordarti che devi lavorare sempre sodo per raggiungerli. faremo tesoro del risultato di queste elezioni, ma non molliamo perche’ c’e’ ancora tanto da fare per il bene della citta’ e del Paese. Lo dobbiamo ai cittadini che hanno scelto noi alla guida ...

Ecco come e perché è nato il ban di Huawei negli USA : C’è tanto di più dello spionaggio : La notizia del blocco alle vendite di tecnologia americana a Huawei non è casuale: scopriamo perché è stato autorizzato e da dove nasce la vicenda. L'articolo Ecco come e perché è nato il ban di Huawei negli USA: c’è tanto di più dello spionaggio proviene da TuttoAndroid.

Salvini : su scuola e autonomia regionale C’è ancora tanto lavoro da fare : Il tema dell’autonomia regionale della scuola ritorna alla ribalta, alla vigilia di uno sciopero contro una regionalizzazione che non riesce a trovare il consenso unanime della politica, nel contesto di una intervista che il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ha rilasciato al Corriere della Sera. Il numero 1 della Lega ha parlato anche di altre questioni collegate ai temi della Giustizia, del reddito di cittadinanza e di quota 41. ...

Intesa con Cina si allontana - scattano dazi Usa al 25%. Trump serafico : non C’è fretta - intanto facciamo cassa : L'accordo tra Usa e Cina sulla disputa commerciale e' ancora lontano e alle 6.00 ora italiana sono scattati i dazi Usa al 25% su 200 miliardi di dollari di prodotti made in China. Le merci erano gia' sottoposte a tariffe del 10% dal 24 settembre scorso, ma Cina e Stati Uniti avevano concordato una tregua sul loro innalzamento al 25% nel corso dell'incontro tra il presidente Usa, Donald Trump, e il collega Xi Jinping, a margine del vertice del ...

