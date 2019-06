Calciomercato Torino | si tenta il colpo per l’attacco | Kouamé

Calciomercato - le notizie di oggi – Il Bologna guarda in Giappone - Torino e Genoa fanno spese all’Empoli - Udinese e Lecce su un trequartista : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. Bologna OCCHI IN Giappone – Pazza idea in casa Bologna in vista della prossima stagione. La prima mossa è stata molto importante e riguarda la conferma in panchina dell’allenatore ...

Calciomercato - Torino e Genoa fanno spesa in casa Empoli : Krunic e Bennacer : Sono ore caldissime per il Calciomercato, in particolar modo al centro delle trattative sono finiti i gioielli dell’Empoli pronti a tornare nel campionato di Serie A dopo la retrocessione in Serie B. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ Rade Krunic potrebbe davvero giocare per il Torino nella prossima stagione, sul tavolo anche l’offerta del Genoa ma alla fine dovrebbe prevalere la volontà del calciatore che ...

Calciomercato - le notizie di oggi – L’indiscrezione clamorosa sull’asse Roma-Juve - le mosse di Genoa e Torino : clamorosa INDISCREZIONE Roma-Juve – L’indiscrezione lanciata oggi, a tal proposito, è destinata a far parlare qualora trovasse conferme. Secondo quanto affermato infatti dal direttore di Radio Radio, Ilario Di Giovambattista, “la Roma ha chiesto alla Juventus Higuain, ma a zero. Così facendo i giallorossi libererebbero i bianconeri del suo ingaggio“. L’attaccante argentino tornerebbe a Torino con Sarri, ma è difficile che possa ...

Calciomercato Torino - Bogdan nome caldo per la difesa : nuovi contatti nelle ultime ore : Calciomercato Torino – Il Torino si prepara per la prossima stagione con l’intenzione di alzare l’asticella ed ottenere la qualificazione alla prossima Europa League. Il presidente Cairo è già attivissimo sul mercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte, mosse in ogni reparto. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ si sta cercando un marcatore sul centrosinistra, ritorno di fiamma per ...

Calciomercato Torino - incontro Marotta-Cairo : ritorno di fiamma per Gagliardini - no per Izzo : Calciomercato Torino – Il Torino sempre più attivo sul fronte Calciomercato, il club granata ha intenzione di tentare l’assalto alla prossima Europa League. La squadra ha disputato una stagione molto importante e la dirigenza sta valutando le mosse per il prossimo campionato insieme all’allenatore Walter Mazzarri. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ è andato in scena un incontro in un bar di Milano nella ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Atalanta tra l’addio di Ilicic e Lazzari - le mosse di Lecce e Torino : Ilicic ANNUNCIA L’ADDIO – “Ho tanto rispetto per l’Atalanta, ho dato tutto per loro, pero’ io voglio stare al top, vincere trofei e lottare per la vetta. Il Napoli? Non ho firmato nulla ma si sta parlando della soluzione migliore per me”. Sono le dichiarazioni di Josip Ilicic, attaccante sloveno dell’Atalanta in un’intervista al quotidiano del suo Paese, Ekipa24, dichiarazioni che fanno pensare all’addio. Nel frattempo, per la ...

Calciomercato Torino - Sirigu : “Se ci fossero offerte della Roma - Cairo me lo direbbe” : Salvatore Sirigu, portiere del Torino ha smentito le voci di un’offerta della Roma, dicendo che il presidente Cairo l’avrebbe avvertito se ci fossero stati veri interessamenti: “Il presidente Cairo ha detto di no per me alla Roma? Non so se sia vero, non ho sentito nessuno, però il presidente è un uomo di mondo. Conosce bene le regole del mercato e sono sicuro che se dovesse ricevere un’offerta per me, mi ...

Calciomercato Torino - la contropartita che può sbloccare gli affari Mario Rui e Verdi : Calciomercato Torino – Il Torino è veramente scatenato sul mercato, il presidente Cairo ha intenzione di alzare ulteriormente l’asticella e regalare al tecnico Walter Mazzarri una squadra di livello altissimo. L’intenzione è principalmente quella di rinforzare centrocampo ed attacco con la difesa che ha già dato ampie garanzie e con il ritorno di Lyanco. I nomi già individuati sono due: il terzino Mario Rui e ...

Calciomercato Napoli - in uscita Mario Rui e Verdi. Tuttosport : Torino interessato - Cairo vorrebbe inserirli in una trattativa : Calciomercato Napoli, in uscita Mario Rui e Verdi. Tuttosport: Torino interessato, Cairo vorrebbe inserirli in una trattativa Calciomercato Napoli, in uscita Mario Rui e Verdi. Tuttosport: Torino interessato, Cairo vorrebbe inserirli in una trattativa. I due azzurri con le valige pronte potrebbero presto dire addio alla maglia azzurra per trasferirsi in terra sabauda. Tutto ciò dopo una stagione non proprio entusiasmante per l’ ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno – Affari Inter-Cagliari - Torino e Atalanta scatenate : trattative Calciomercato – Incredibile doppio salto dalla C alla A per il Lecce, guidato dal tecnico Fabio Liverani in maniera egregia. Più volte, anche di recente, l’allenatore dei salentini si è espresso in merito alle mosse che serviranno ai giallorossi per competere al meglio in massima serie. In attacco, verranno confermati La Mantia e Falco, ma ci saranno altri innesti a dar manforte al reparto. Si parla di Andrea Pinamonti, ...

Calciomercato Torino - boom Cairo : super colpi per Mazzarri - l’11 è pazzesco [NOMI e DETTAGLI] : 1/14 La nuova squadra di Mazzarri ...

Calciomercato Torino - Mario Rui + Verdi : il doppio colpo può arrivare dal Napoli : Calciomercato Torino – Il Torino programma il futuro con l’intenzione di costruire una squadra sempre più competitiva per la prossima stagione con l’obiettivo di conquistare la qualificazione in Europa. La squadra è già altamente competitiva ma si cerca il definitivo salto di qualità con due-tre innesti in grado di fare la differenza. Si guarda con attenzione in casa Napoli, arrivano conferme sull’interesse per ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Accordo Juventus-Chiesa - il colpo del Real Madrid - l’Udinese suona due acuti - un difensore per il Lecce - i nomi per Lazio e Torino : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. Accordo CHIESA-JUVENTUS – Il noto giornalista ed esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio ha lanciato una bomba: Chiesa ha l’Accordo totale con la Juventus. La notizia in apertura ...

Calciomercato Torino - c’è la freccia Ouwejan : si va verso il riscatto di Djidji : Calciomercato Torino – L’obiettivo è alzare l’asticella. Il Torino è reduce da una stagione entusiasmante, merito anche e soprattutto di Walter Mazzarri, l’allenatore adesso è al lavoro con la dirigenza per costruire una squadra sempre più competitiva per tentare la qualificazione alla prossima Europa League. Dopo il riscatto di Ola Iana stesso discorso per Djidji, è questa la nuova mossa del Torino che verserà ...