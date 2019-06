Xiaomi Mi 9T | dotazione top e prezzo accessibile

wired

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Da qualche tempo gli smartphone più accessibili in termini diacquistano sempre più dignità per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, al punto da mettere in crisi, considerato il rapporto qualità/, anche chi ha sempre optato per brand più blasonati. Una tendenza che vede nel nuovoMi 9T il modello che ne rispecchia in pieno la filosofia grazie aldi 329 euro (nella versione con 6 Gb di memoria ram e 64 Gb di spazio per i file) e 399 per quella da 128 Gb e 6 Gb. Questo smartphone è un 4G dual sim con sistema Android, disponibile in tre colori: nero, blu e magenta, tutti con un motivo olografico caratteristico sul retro. Il Mi 9T è dedicato a chi ama fruire dei contenuti multimediali su mobile, in particolare video e serie tv, grazie a un compromesso tra consumi e prestazioni (in realtà nemmeno troppo compromesse) rappresentato dalla scelta del ...