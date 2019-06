Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 15 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 12 GIUGNO 2019 ORE 12.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA COMPLANARE DELLA Roma FIUMICINO VERSO L’AEROPORTO, IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE. IN SENSO OPPOSTO CODE PER INCIDENTE TRA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO A Roma SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CI SONO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E PONTINA CODE SULL’APPIA DA GENZANO AD ALBANO NELLE DUE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 12 GIUGNO 2019 ORE 11.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE SULLA Roma FIUMICINO CREA ANCORA CODE SULLA COMPLANARE D’IMMISSIONE DAL RACCORDO VERSO L’AEROPORTO, A Roma SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CI SONO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA, POI ALL’ALTEZZA DELLA Roma FIUMICINO CODE SULL’APPIA DA GENZANO DI Roma ALLA VIA DEI LAGHI IN DIREZIONE DELLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 12 GIUGNO 2019 ORE 10.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE SULLA Roma FIUMICINO CREA CODE SULLA COMPLANARE D’IMMISSIONE DAL RACCORDO VERSO L’AEROPORTO, IN SENSO OPPOSTO CODE DA MAGLIANA A VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR A Roma SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E APPIA, POI ALL’ALTEZZA DELLA Roma FIUMICINO IN CARREGGIATA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 12 GIUGNO 2019 ORE 09.35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A24 Roma TERAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI PER LAVORI A CURA DI STRADE DEI PARCHI. A Roma SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E Roma FIUMICINO e tra pisana e aurelia IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 12 GIUGNO 2019 ORE 09.05 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A24 Roma TERAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI PER LAVORI A CURA DI STRADE DEI PARCHI. A Roma SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA FLAMINIA E TIBURTINA, PROSEGUENDA ANCHE TRA GLI SVINCOLI CASILINA E Roma FIUMICINO SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 12 GIUGNO 2019 ORE 08.35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RIMOSSO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA RIMANGONO LE CODE TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA, POI CODE TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E Roma FIUMICINO SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE TRA FLAMINIA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 12 GIUGNO 2019 ORE 08.05 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE CREA CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI PRENESTINA E APPIA, POI TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E COLOMBO SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E AURELIA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD LE DIFFICOLTA’ ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 12 GIUGNO 2019 ORE 07.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE CREA CODE IN INTERNA TRA GLI CASILINA E APPIA ALTRE CODE PER TRAFFICO INTENSO, IN ESTERNA TRA PRENESTINA E NOMENTANA, SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SUL RACCORDO CREANO CODE DA TORVERGATA VERSO Roma INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 11 GIUGNO 2019 ORE 20.20 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA TOGLIATTI E LA COMPLANARE IN DIREZIONE RACCORDO CODE SULLA COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA. IN SEGUITO ALL’ESPLOSIONE VERIFICATASI IERI IN CORSO COSTITUENTE, RESTA CHIUSA LA SR 218 DI ROCCA DI PAPA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 11 GIUGNO 2019 ORE 19.35 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASAL MONASTERO E L’A24 Roma-TERAMO E CODE TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA TOGLIATTI E LA COMPLANARE IN DIREZIONE RACCORDO SULLA FLAMINIA CODE TRA CORSO FRANCIA E SAXA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 11 GIUGNO 2019 ORE 19.05 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASAL MONASTERO E L’A24 Roma-TERAMO E CODE TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA TOGLIATTI E LA COMPLANARE IN DIREZIONE RACCORDO SULLA FLAMINIA CODE TRA CORSO FRANCIA E SAXA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 11 GIUGNO 2019 ORE 18.35 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASAL MONASTERO E L’A24 Roma-TERAMO E CODE TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA TOGLIATTI E LA COMPLANARE IN DIREZIONE RACCORDO SULLA FLAMINIA CODE TRA CORSO FRANCIA E SAXA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 11 GIUGNO 2019 ORE 18.05 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASAL MONASTERO E L’A24 Roma-TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA TOGLIATTI E LA COMPLANARE IN DIREZIONE RACCORDO SULLA FLAMINIA CODE TRA CORSO FRANCIA E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 11 GIUGNO 2019 ORE 17.35 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASAL MONASTERO E L’A24 Roma-TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA TOGLIATTI E LA COMPLANARE IN DIREZIONE RACCORDO SULLA FLAMINIA CODE TRA CORSO FRANCIA E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL ...