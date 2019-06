Vedo intorno a me un po' di inesperienza La preoccupazione di Giuseppe Conte

agi

(Di mercoledì 12 giugno 2019) La temperatura resta alta nel governo. Il premierè teso. Forse anche stanco. E mette in guardia i suoi due vice: “Se non andiamo d'accordo, io li lascio liberi” dice in un furtivo colloquio con la Repubblica, proprio sulla soglia della sala del governo al primo piano di Palazzo Chigi, la mattina dopo il vertice notturno conclusosi dopo la mezzanotte. E aggiunge: “Una cosa deve essere chiara: io sto qui se mi convincono loro, non sono io a doverlo fare. Se vogliono andare a sbattere contro un muro, vadano pure”. È perentorio il Presidente del consiglio. E ultimativo. Al limite della sopportazione, sembrerebbe. “Qualcuno deve ancora capire come sono fatto” manda a dire a quanti pensano di una sua subalternità ai vice, vaso di coccio tra due di ferro. Il premier è preoccupato per lo scontro con l'Europa e la sottovalutazione da parte di Salvini e Di Maio delle conseguenze che ...

