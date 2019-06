Tesla - Musk | presto l' autonomia salirà a 640 km

Musk : Tesla non è in bancarotta : 4.53 "Voglio essere chiaro: non c'è alcun problema di domanda e non è vero" che Tesla è sull'orlo della bancarotta". Lo afferma Elon Musk nel corso dell'assemblea annuale degli azionisti, durante la quale ha cercato di rassicurare sul futuro colosso delle auto elettriche. E' difficile essere in utile - spiega Musk - con "livelli di crescita come i nostri". Tesla punta a vedere crescere la propria produzione di auto sel 60-80% dopo averla ...

Motori – Tesla - i Supercharger non bastano : Elon Musk limita la carica all’80% : La società di Elon Musk costretta a limitare all’80% le ricariche dei clienti effettuate presso i Tesla Supercharger A quanto pare, il colosso Tesla starebbe introducendo una serie di limiti alle ricariche effettuate presso i suoi Supercharger negli Stati Uniti. Si tratterebbe di una limitazione dei veicoli collegati alla rete a circa l’80% di ricarica per cercare di ridurre i tempi di attesa degli altri utenti. “Il ...

Musk scala la vetta degli ad più pagati nonostante i «flop» di Tesla : Il titolo di amministratore delegato più remunerato, ai vertici della Corporate America, potrebbe spettare a Elon Musk: un compenso di 2,3 miliardi di dollari, stando alle stime pubblicate dalla Equilar 200 e dal New York Times sui chief executives delle aziende statunitensi quotate e con oltre un miliardo di dollari di fatturato....

Elon Musk deve chiedere il permesso all'avvocato per postare tweet su Tesla : L'autorità di controllo della Borsa mette un bavaglio alla comunicazione senza freni del fondatore di Tesla sui social network: se vuole parlare dell'azienda, deve prima ottenere il permesso dal ...

Dalla Tesla esce il fumo - poi succede l’imprevedibile : il video fa il giro del mondo e Musk manda gli investigatori : Prima il fumo che esce da sotto la vettura, poi l’esplosione. Una Tesla Model S ha preso fuoco in un parcheggio di Shangai senza, apparentemente, nessuno motivo “esterno”. Il portavoce della casa produttrice di auto, al cui vertice c’è Elon Musk, ha detto di aver inviato sul posto una squadra di investigatori. Il filmato è stato pubblicato dal social network Weibo e ha fatto il giro del mondo. video Youtube L'articolo ...

Tesla ingrana sulla guida autonoma con un nuovo chip - Musk : «In strada il prossimo anno» : Musk non crede in questa ricostruzione del mondo «virtuale», così come ha fatto scelte diverse sulle tecnologie. Waymo si basa sui sensori Lidar - simili ai radar, inviano milioni di segnali laser al ...