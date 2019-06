Sebastiani | “Verratti e Insigne due campioni Lorenzo resterà al Napoli”

ilnapolista

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Il presidente del Pescara, Daniele, è intervenuto a Radio CRC e ha dato il suo parere sue Verratti dopo la vittoria della Nazionale contro la Serbia, ieri. “Sono duee devono i loro successi a loro stessi, nonostante noi abbiamo fatto il nostro lavoro. Ieri sera ho provato una soddisfazione immensa. Sapere che questi ragazzi sono partiti da qui per me è un motivo di grande gioia”ha anche parlato del possibile futuro di: “Credo che un giocatore napoletano, nato e cresciuto lì, protagonista della squadra del cuore, debba rimanere. Ognuno ha delle ambizioni, potrebbe voler fare altre esperienze, cercare una squadra che riesce a vincere qualcosa, il Napoli ha fatto bene, ma non ha avuto vittorie importanti, quindi può essere attratto da altro. Totti, ad esempio, restando a Roma ha vinto meno di quanto potesse vincere. Penso che ...

