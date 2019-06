Samsung potrebbe cambiare idea | ecco un brevetto di smartphone avvolgibile in verticale

Anche il Samsung Galaxy A7 (2017) potrebbe aggiornarsi ad Android 9 Pie : Sebbene il Samsung Galaxy A7 (2017) abbia già ricevuto due major update, ci sono buone possibilità che venga aggiornato Anche ad Android 9 Pie L'articolo Anche il Samsung Galaxy A7 (2017) potrebbe aggiornarsi ad Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Fold potrebbe arrivare in piena estate : Un recente rapporto ha confermato che il dispositivo non verrà rilasciato a giugno, costringendo Samsung e Best Buy ad annullare tutti i preordini, ma un nuovo rapporto dalla Corea del Sud commentato da DJ Koh, CEO di Samsung mobile, lascia intendere che l'azienda rilascerà finalmente il Galaxy Fold a luglio. L'articolo Samsung Galaxy Fold potrebbe arrivare in piena estate proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10 potrebbe avere una data di lancio ufficiale : Dalla Corea del Sud arriva la notizia che tanti stavano aspettando: pare che la gamma Samsung Galaxy Note 10 sarà presentata ufficialmente sabato 10 agosto L'articolo Samsung Galaxy Note 10 potrebbe avere una data di lancio ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Mancanza eccellente sul Samsung Galaxy Note 10 Pro? Potrebbe succedere : Il Samsung Galaxy Note 10 Pro dovrebbe presentarsi come la versione più potente e completa del phablet di prossima generazione, di cui @OnLeaks ha fornito preziosi dettagli concretizzatisi in alcuni render, che seguono quelli diffusi nella giornata di ieri relativamente al modello standard. Il Samsung Galaxy Note 10 Pro sembrerebbe mancare della fotocamera frontale ToF, gadget che non manca a bordo del Galaxy S10 5G. Per il resto, nulla pare ...

Samsung Galaxy Note 10 potrebbe supportare una ricarica rapida velocissima : Aumentano le indiscrezioni secondo cui sarà l'autonomia uno dei campi in cui il Samsung Galaxy Note 10 apporterà importanti miglioramenti rispetto ai predecessori L'articolo Samsung Galaxy Note 10 potrebbe supportare una ricarica rapida velocissima proviene da TuttoAndroid.

Da Huawei Y6 2019 a Samsung Galaxy A20 : Vodafone potrebbe offrire delle offerte speciali : Secondo alcune indiscrezioni, Vodafone potrebbe proporre ad alcuni clienti l’acquisto di smartphone di fascia bassa con sconti abbastanza interessanti. L’iniziativa dovrebbe iniziare il primo giugno e propagarsi fino al 30 dello stesso mese. I prodotti dovrebbero essere acquistabili in un’unica soluzione e non, come invece ci capita di vedere spesso nelle promozioni degli operatori, a […] L'articolo Da Huawei Y6 2019 a ...

Samsung Galaxy S11 e Galaxy Note 10 potrebbero stravolgere le fotocamere della gamma : Samsung Galaxy Note 10 viene ritratto in un nuovo concept basato sulle ultime indiscrezioni. Intanto spunta un interessante dettaglio riguardante il comparto fotografico: la vera svolta arriverà con Galaxy S11? L'articolo Samsung Galaxy S11 e Galaxy Note 10 potrebbero stravolgere le fotocamere della gamma proviene da TuttoAndroid.

Con Samsung Galaxy Note 10 potrebbe arrivare una funzionalità super attesa : Samsung ha presentato la domanda di registrazione del marchio DeX Live nell'Unione Europea, feature che potrebbe esordire con Samsung Galaxy Note 10 L'articolo Con Samsung Galaxy Note 10 potrebbe arrivare una funzionalità super attesa proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S11 potrebbe avere un foro più piccolo e un SoC a 5 nm : Samsung Galaxy S11 dovrebbe essere dotato di un display con un foro per la fotocamera anteriore di dimensioni estremamente ridotte e di un SoC a 5 nm. L'articolo Samsung Galaxy S11 potrebbe avere un foro più piccolo e un SoC a 5 nm proviene da TuttoAndroid.

Samsung potrebbe avere un asso nella manica - HTC sembra intenzionata a puntare sul “classico” : Samsung potrebbe nascondere uno smartphone particolarmente interessante da svelare nella seconda metà dell'anno, mentre HTC sembra voler puntare su un design piuttosto "classico" per uno dei suoi prossimi smartphone. L'articolo Samsung potrebbe avere un asso nella manica, HTC sembra intenzionata a puntare sul “classico” proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S11 potrebbe avere la fotocamera frontale integrata nel display : Nonostante manchino ancora tanti mesi al lancio, già in rete si susseguono le prime indiscrezioni relative alla serie Samsung Galaxy S11 L'articolo Samsung Galaxy S11 potrebbe avere la fotocamera frontale integrata nel display proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10 5G potrebbe avere una batteria da 4300 mAh : Samsung Galaxy Note 10 in versione 5G potrebbe avere una batteria da 4300 mAh: eccola ritratta in un'immagine proveniente dalla Corea del Sud. L'articolo Samsung Galaxy Note 10 5G potrebbe avere una batteria da 4300 mAh proviene da TuttoAndroid.