Prezzo FIFA 20 stracciato in preorder | super sconto Amazon | Gamestop e Mediaworld

(Di mercoledì 12 giugno 2019) L'appuntamento dell'E3 2019 era per20 il momento ideale per presentarsi al mondo dei calciofili digitali di tutto il mondo, e ovviamente il simulatore calcistico non ha perso di certo occasione per palesarsi in tutto il suo splendore. Sono chiaramente ancora molti i dettagli da mettere a fuoco per quanto concerne il gameplay duro e puro, con l'EA Play 2019 che ha scalfito laficie e ha concesso solo uno sguardo preliminare all'aspetto contenutistico di20 – e al ritorno della modalità legata al calcio da strada, che ha abbandonato il nome diStreet per abbracciare quello di Volta Football – ma adeguato a suscitare la voglia di novità da parte della fitta schiera di utenti che compongono la vibrante community online. Ovviamente sono già in tantissimi quelli che non aspettano altro che il 28 settembre 2019 (data prefissata per il rilascio del gioco) per potersi ...

