huffingtonpost

(Di mercoledì 12 giugno 2019) A distanza di pochi giorniscende nuovamente in piazza per manifestare contro l’ultima, controversa, legge sull’estradazione forzata in Cina la cui discussione in Consiglio era prevista per oggi ma è stata rinviata viste le. Ihanno bloccato le strade intorno alparalizzando la città, e protestano contro la nuova normativa in quanto causerebbe una limitazione delle libertà per i cittadini di, arrivando a creare persecuzioni politiche all’interno dello stesso territorio e a sopprimere la libertà di parola.Matthew Cheung, capo segretario di, ha lanciato un appello ai: “Invito anche i cittadini che si sono riuniti a mostrare capacità di controllo il più possibile, a disperdersi pacificamente e non sfidare la legge”Gli attivisti preparano ...

Eugenio57 : RT @HuffPostItalia: Nuove proteste a Hong Kong, i manifestanti assediano il Parlamento - HuffPostItalia : Nuove proteste a Hong Kong, i manifestanti assediano il Parlamento - MasputPutzu : Nuove proteste per la frana Si è rotto anche il semaforo @LaStampa -