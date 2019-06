L’estate porta 26 mila posti di lavoro stagionale

direttasicilia

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Arriva l’estate e si aprono le occasioni dinel settore alberghiero, della ristorazione e della cura della persona. LEGGI ANCHENELL’HOTEL HARDROCK DI PALERMO Secondo le stime di Asso, l’Associazione nazionale di categoria delle agenzie per il, saranno oltre 26le opportunità lavorative in arrivo con2019. I settori in cui ci sarà maggiore saranno quali de trasporti, turismo, grande distribuzione e cura della persona. Hostess e addetti all’accoglienza, animatori per villaggi turistici, scenografi, ballerini e tecnici audiovideo sono tra le figure più richieste nel turismo assieme a responsabili villaggi vacanze, istruttori subacquei, skipper e caddy master per golf club. Negli scali portuali e aeroportuali cresceranno le opportunità per personale di terra. Per ricoprire queste posizioni serve la conoscenza di una ...

mimmogammella2 : RT @cristinaliguori: Qui la bella stagione non porta il profumo d'estate, né la gioia del sole, né il relax dell'aria serena al tramonto.… - avadacla : RT @frajuvee10: @musicsmyoxygen Io amo l'estate, che automaticamente porta caldo. Sarà che soffro talmente tanto il freddo che alla fine pr… - Micio_Theo : RT @frajuvee10: @musicsmyoxygen Io amo l'estate, che automaticamente porta caldo. Sarà che soffro talmente tanto il freddo che alla fine pr… -