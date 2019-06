Il Sole ha una doppia personalità | ritmi diversi tra campo magnetico esterno e dinamo

Le 50 iSole da visitare almeno una volta nella vita : Magia, isolamento, nostalgia, protezione, approdo sicuro. Non ci sono veramente confini a ciò che può suggerire alla nostra mente l’immagine di un’isola, che sia grande come un intero continente o piccola come una manciata di chilometri quadrati. Per questo, con la bella stagione in arrivo, abbiamo deciso di consultare l’atlante alla ricerca delle 50 isole che dovremmo visitare almeno una volta nella vita. Assurde macchioline ...

E3 2019 : Microsoft svela Project Scarlett - la prossima generazione di conSole ha una finestra di lancio e diversi dettagli : Lo stesso team che ha creato Xbox One X e l'Elite Controller è al lavoro sulla nuova generazione di console Microsoft. L'obiettivo è creare il futuro del gaming per tutti, un futuro in cui la possibilità di scelta è cruciale Ridurre tempi di caricamento il più possibile. Processore custom Zen 2 e tecnologia Navi. 4 volte più potente di Xbox One X e sfrutta GDDR6. Il tutto permette di arrivare fino a 120 fps, con supporto agli 8K e Ray Tracing di ...

Tartaruga ‘Caretta caretta’ salvata in mare alle ISole Eolie con una lenza attorcigliata (FOTO) : Una Tartaruga ‘Caretta caretta’ che aveva una cima ed una lenza da palangaro attorcigliate alla pinna natatoria anteriore destra è stata salvata al largo di Filicudi dall’equipe della biologa romana Monica Blasi, presidente dell’associazione “Filicudi Wildlive Conservation”. Dalla targhetta indentificativa i ricercatori hanno scoperto che la Tartaruga si chiama “Crow” e che era stata ...

Un Posto al Sole spoiler dal 17 al 21 giugno : Alex si sente una vittima - Anita seduce Vittorio : Nuovo appuntamento con la soap opera “Un Posto al Sole” che anche se va in onda su Rai 3 dal 21 ottobre 1996, continua ad essere molto seguita, ma soprattutto a regalare tantissime sorprese. I fan già sono curiosi di scoprire cosa succederà, nelle puntate in programmazione la terza settimana del mese in corso. Le anticipazioni segnalano, che ad animare le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini, ci penserà soprattutto la new entry Mia ...

Un Posto al Sole spoiler : Alex si sente una vittima - Anita seduce Vittorio : Nuovo appuntamento con la soap opera “Un Posto al Sole” che anche se va in onda su Rai 3 dal 21 ottobre 1996, continua ad essere molto seguita, ma soprattutto a regalare tantissime sorprese. I fan già sono curiosi di scoprire cosa succederà, nelle puntate in programmazione la terza settimana del mese in corso. Le anticipazioni segnalano, che ad animare le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini, ci penserà soprattutto la new entry Mia ...

Playdate : la curiosa conSole gialla dotata di una manovella si mostra nel primo video : Sul finire dello scorso mese, è stata annunciata Playdate, una stramba e adorabile console portatile pensata per giochi indie curiosi e originali e che sarà dotata di una manovella.La console, progettata da Panic (Firewatch), è caratterizzata da una croce direzionale, due pulsanti A e B e uno scherzo da 2,7 pollici bianco e nero ma ad alta definizione. Può contare anche su feature come il wi-fi, il bluetooth, una presa USB-C, una batteria ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 30 maggio 2019 : Raffaele e Ornella davanti a una drammatica scelta : Raffaele e Ornella scoprono che Patrizio si droga e dovranno decidere come meglio intervenire per aiutarlo.

Una sera alla corte del Re Sole : Quasi 700 persone in costume d'epoca, hanno passeggiato lunedì notte tra le camere e il giardino della reggia di Versailles per la quinta edizione del “Festival Galantes”, che fa rivivere la magnificenza degli eventi organizzati da Luigi XIV. L'ingresso costa tra i 135 e i 410 euro, a seconda che si

Sole24Ore – De Laurentiis cederebbe il Napoli per una cifra sopra i 500 milioni : De Laurentiis vuole vendere il Napoli? Questo il dubbio sorto nei giorni scorsi a seguito della notizia lanciata da Radio Marte di un contatto tra il presidente e la banca d’affari Lazard. In realtà, secondo Il Sole 24 Ore, Lazard non avrebbe un mandato formale per cedere il Napoli, ma si starebbe interessando al dossier, come altre banche in questo momento. Nel suo blog sul Sole24Ore, Carlo Festa parla di diverse ipotesi fra tutte quella ...

Playdate sarà una conSole dedicata ai giocatori aperti a nuove esperienze : La scorsa settimana Panic ha annunciato una nuova console in arrivo il prossimo anno, Playdate. La particolarità di questa console è il fatto che sia portatile e che utilizzi una manovella che viene impiegata in alcuni giochi, tra cui Crankin's Time Travel Adventure.Il co-fondatore di Panic, Cabel Sasser, ha parlato della console durante un'intervista fatta ad EDGE, soffermandosi in particolare, come riporta Gamingbolt, sul consumatore finale. ...

Meteo - in arrivo una nuova perturbazione. Ma nel weekend torna finalmente il Sole : La decima perturbazione di un mese di maggio insolitamente bagnato si appresta ad arrivare sull'Italia: oggi infatti il vortice ciclonico si allontanerà verso est lasciando spazio soprattutto nelle regioni settentrionali a temporali e a un deciso abbassamento della quota neve. Il maltempo insisterà domani al Nord-Est e al Centro, specie fra le zone interne e il versante adriatico, mentre a partire da giovedì la graduale espansione ...

"Un raggio di Sole in una giornata nera". Oltre 200mila preferenze per il medico di Lampedusa : 135mila preferenze nelle isole, 85mila al centro. Pietro Bartolo fa incetta di voti e viene eletto europarlamentare. Il medico di Lampedusa è risultato tra i candidati più votati del Pd: lontano da Carlo Calenda (273mila preferenze) e Giuliano Pisapia (263), in Sicilia Bartolo è risultato secondo soltanto a Matteo Salvini, con ben 115mila voti. Un successo clamoroso, celebrato sul web da molti sostenitori. I complimenti ...

USA. Lasciata sotto il Sole nel pulmino dell’asilo : così muore una bimba di 4 mesi : La tragedia è avvenuta mercoledì a Jacksonville, nello Stato USA della Florida. Il 56enne Darryl Ewing è stato arrestato. Era lui alla guida dello scuolabus che ha prelevato la piccola per portarla a scuola. Ma da quel pulmino la bimba non è mai scesa...Continua a leggere

Lasciato sotto il Sole nel pulmino dell’asilo! Muore una bimba di 4 mesi : Una bambina di 4 mesi è morta dopo essere stata abbandonata nello scuolabus del suo asilo per cinque ore. Mercoledì scorso, la polizia di Jacksonville, ha ricevuto una chiamata d’emergenza dall’Ewing’s Love & Hope Preschool and Academy, secondo quanto dichiarato da un ufficio dello sceriffo della città della Florida in una nota su Facebook. Quando i soccorritori di emergenza sono arrivati sul posto, hanno trovato una bambina ancora legata al ...