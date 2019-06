Grillo chiede tempo per M5S | per un' Italia diversa dobbiamo ricominciare

huffingtonpost

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Beppeper il Movimento 5 stelle, maalla sua creatura di ripartire dalle origini. Sulle colonne del Fatto Quotidiano, il fondatore scrive che bisogna “riprendere da capo la nostra storia” e lo fa marcando una distinzione dal Pd che invece ha trovato “uno Zingaretti qualsiasi” usandolo come “straccio per cancellare la memoria degli ultimi anni”.“Siamo cresciuti con una velocità incredibile, lanciati contro nidi di mitragliatrici mediatiche e continui capovolgimenti di scena, da parte di vecchi parrucconi e starlette”... “E adesso? Qual è il futuro del Movimento? Siamo a una svolta storica di qualche tipo, oppure sarebbe stato sufficiente reperire uno Zingaretti qualsiasi e piazzarlo lì all’ultimo momento prima delle Europee? Offerto come uno straccio per cancellare la memoria ...

