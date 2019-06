Ferrari | l’errore di strategia a Montreal c’è stato

A Briatore l’errore Ferrari a Monaco non va giù : E’ passata una settimana ma Flavio Briatore torna a parlare dell’errore di strategia fatto dalla Ferrari a Monaco. Per risparmiare pneumatici, Charles Leclerc – che era stato il più veloce nell’ultima sessione di libere – non è stato rimandato in pista dopo un solo run nel Q1, restando fuori e qualificandosi a fondo griglia. In […] L'articolo A Briatore l’errore Ferrari a Monaco non va giù sembra essere ...

