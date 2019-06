Almeno 200 persone sono state arrestate in Russia per aver partecipato a una

HONOR Pad 5 ufficiale e costa meno di 200 euro - Almeno in India : Oggi HONOR ha tenuto un evento di lancio in India per annunciare gli smartphone HONOR 20, HONOR 20 Pro e HONOR 20i e ha colto l'occasione per annunciare anche il tablet HONOR Pad 5 che è arrivato nel paese nelle edizioni da 10,1 pollici e 8 pollici. L'articolo HONOR Pad 5 ufficiale e costa meno di 200 euro, almeno in India proviene da TuttoAndroid.

Attentato in Sri Lanka - bombe in chiese e hotel : oltre 200 - Almeno 35 stranieri tra le vittime : Sale a otto il numero di esplosioni che hanno colpito domenica mattina chiese e hotel dello Sri Lanka: oltre 200 i morti, oltre 560 feriti. Secondo le informazioni delle autorità del Paese, ancora frammentarie, sarebbero35 le vittime straniere. «L’Unità di crisi della Farnesina è al lavoro per effettuare verifiche sugli attacchi in Sri Lanka». Al momento non risultano coinvolti italiani. La Farnesina diffonde il numero di ...