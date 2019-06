Traffico Roma del 11-06-2019 ore 17 | 30

romadailynews

(Di martedì 11 giugno 2019) NOTIZIARIOMARTEDÌ 11 GIUGNOORE 17:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI NON MOLTE LE NOVITÀ. PERMANGONO DISAGI NEL QUADRANTE NORD DELLA CITTÀ, UN INCIDENTE SULLA FLAMINIA AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI GROTTAROSSA PROVOCA CODE A PARTIRE DA CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE, RIPERCUSSIONI E CODE IN VIALE DI TOR DI QUINTO IN USCITA DAL CENTRO. SEMPRE IN VIALE DI TOR DI QUINTO A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA TANGENZIALE, PER QUESTO MOTIVO LE CODE PARTONO DALLA FARNESINA. SULLA TANGENZIALE CI SONO CODE PER INCIDENTE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII ALLA SALARIA. CODE PERDALL’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA AL BIVIO PER LAL’AQUILA E POI DAL VERANO A VIALE CASTRENSE IL TUTTO QUINDI VERSO SAN GIOVANNI. ANCORA PER QUANTO RIGUARDA LA ...

