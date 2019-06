Pedullà | “James Rodriguez-Napoli può diventare realtà | due aspetti a favore del club

forzazzurri

(Di martedì 11 giugno 2019): “Jamespuò: duedelazzurro”. I dettagli. Il costo del cartellino sotto i 50 milioni e l’ ottimo rapporto con Ancelotti. L’ esperto di calciomercato Alfredoannuncia possibili sviluppi nella trattativa anche grazie a questi duedi non poco conto. Ma non solo, perché gli eventuali sviluppi del decreto crescita potrebbero anche abbattere i costi della tassazione sull’ ingaggio dell’ attaccante colombiano.che potrebbero favorire ilazzurro per il colpo dal Real Madrid. Di seguito quanto riportato dasul proprio sito internet. “Ile James, un sogno che potrebbe trasformarsi in. Non riscattato per 45 milioni di euro dal Bayern Monaco, dopo il prestito biennale il colombiano è tornato di proprietà del Real Madrid che lo ...

Chiariello_CS : RT @tuttonapoli: James-Napoli, Pedullà conferma: 'Ci sono stati i primi contatti, nome da tenere in considerazione! Si può scendere sotto i… - 100x100Napoli : Pedullà: “James-Napoli si può scendere sotto i 40 milioni, arrivano i primi contatti per il grande colpo”… - casertacampania : RT @areanapoliit: ++ James Rodriguez-Napoli, conferme dal Alfredo Pedullà ++ LEGGI QUI - -