Pallanuoto | Stefano Tempesti lascia la Pro Recco dopo 16 anni

Pallanuoto - Stefano Tempesti vuole la sesta Olimpiade : “Non rinuncio al sogno di Tokyo 2020 - andrei anche per fare tribuna” : Si aprono oggi le Final Six della Serie A1 2018-2019 di Pallanuoto, ultimo appuntamento della stagione che andrà in scena a Trieste in questo fine settimana. Tra gli uomini più attesi c’è naturalmente Stefano Tempesti che si appresta a compiere 40 anni, ma non perde la consueta determinazione. Alla Gazzetta dello Sport il portiere della Pro Recco, unico presente negli ultimi tredici scudetti vinti consecutivamente dalla formazione ligure, ...

Pallanuoto - Final Six Serie A1 2019 : non ci sarà Stefano Luongo - squalificato fino al 5 giugno! : Brutta tegola per la BPM Sport Management in vista della Final Six che da domani a Trieste metterà in palio lo scudetto della Serie A1 di Pallanuoto: è stato squalificato per quindici giorni dal Tribunale Federale quella che è la principale bocca da fuoco dell’attacco dei Mastini, ovvero Stefano Luongo. Una squalifica dovuta ai social, per un post polemico apparso su Facebook all’indomani della Final Eight di Coppa Italia (in ...