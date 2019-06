La nuova serie di Josh Hartnett dopo Penny Dreadful è Paradise Lost | nel cast anche

Rilasciate le prime immagini di 1994 - la nuova serie originale Sky : Sono state Rilasciate oggi le primissime immaginidi 1994, capitolo finale della serie originale Sky prodotta da Wildside che racconta gli anni che hanno cambiato il Paese a cavallo fra Prima e Seconda Repubblica attraverso gli occhi e le storie di persone comuni, la cui vita si intreccia con quelle dei protagonisti del terremoto politico, civile e di costume che segnò la prima metà degli Anni ‘90. La serie, prossimamente in ...

Chernobyl : debutta stasera la nuova serie di Sky Atlantic : In esclusiva stasera su Sky Atlantic, la prima puntata della serie che racconta del più grande disastro nucleare della storia, Chernobyl.

Undone - il teaser della nuova serie animata per adulti : http://www.youtube.com/watch?v=QgyYtPq-4hw Di recente c’è grande fermento nel mondo delle serie d’animazione dedicate a un pubblico adulto, in particolare dopo successi come quello di BoJack Horseman. E proprio dai creatori di questo titolo diffuso su Netflix, Kate Purdy e Raphael Bob-Waksberg, arriva una nuova produzione animata che sarà questa volta però esclusiva di Amazon Prime Video. S’intitola Undone e in questi giorni è ...

E3 2019 : Microsoft annuncia una nuova versione del controller premium - Xbox Elite Wireless Controller Series 2 : La conferenza Microsoft sta continuando in queste ore e, oltre ad una serie di nuovi titoli annunciati, la società di Redmond ha annunciato anche un nuovo Controller dedicato a chi vuole la massima versatilità.Il nuovo Xbox Elite Wireless Controller Series 2 offre, come riportato dall'account ufficiale YouTube di Xbox, oltre 30 nuovi modi di giocare come un professionista: sarete in grado di regolare gli stick, preimpostare il vostro stile di ...

Alessio Boni diventa il padre della Vespa in Enrico Piaggio un sogno italiano casting a Pisa per la nuova miniserie di Rai 1 : Enrico Piaggio un sogno italiano, casting a Pisa il prossimo 12 giugno a Pisa. Continua il momento d’oro di Alessio Boni, che dopo La Compagnia del Cigno e Il Nome della Rosa (fresco della candidatura ai Globi d’Oro 2019) interpreterà il delicato ruolo di un mito della storia italiana, Enrico ...

Prima puntata di Lontano da te la nuova serie di Canale 5 : In onda da domani Lontano da te, la nuova fiction di casa Mediaset. Debutto domenica 9 giugno in Prima serata

The Resident - nuova serie TV su Rai Uno : trama e quando va in onda : quando va in onda The Resident? Le prime anticipazioni sulla nuova serie TV Su Rai 1 sta per arrivare The Resident, la nuova serie TV su cui la Rai ha deciso di investire per le serate estive del 2019. Sui canali in chiaro è decisamente una novità, mentre va già in onda da più di […] L'articolo The Resident, nuova serie TV su Rai Uno: trama e quando va in onda proviene da Gossip e Tv.

Lontano da te - l'anteprima della nuova serie di Canale 5 è in streaming su Mediaset Play : Lontano da te è la storia di un amore incredibile e inaspettato, un mix di realtà ed immaginazione. I protagonisti sono Candela (Megan Montaner) e Massimo (Alessandro Tiberi), una ballerina di flamenco e un imprenditore romano, due persone agli antipodi, caratterialmente diverse ma destinate ad incontrarsi. Massimo è un uomo tranquillo e molto preciso ma avrebbe bisogno di "destabilizzarsi" con qualche imprevisto che lo sconvolga. Candela, ...

Arriva una nuova web serie con Ludovica Bizzaglia e Luca Turco di Upas e Giulia De Lellis : Chi segue sui rispettivi profili social Giulia De Lellis, Ludovica Bizzaglia o Luca Turco, sarà sicuramente già a conoscenza del nuovo progetto prodotto da Witty TV. Si tratta di un'inedita web serie che avrà come protagonisti questi tre giovani artisti e che andrà in onda rigorosamente su internet. Giulia De Lellis su Instagram non ha potuto nascondere la sua felicità e una certa ansia per il suo debutto nelle vesti di attrice, dovendo ...

In Messico - BMW apre una nuova fabbrica : costruirà la Serie 3 - e non solo : Il momento non è forse dei migliori, viste le recenti minacce di Trump di imporre dazi sui prodotti in arrivo dal Messico, ma levento è strategico. La BMW ha aperto a San Luis Potosi una fabbrica allavanguardia, dove produrrà la nuova Serie 3 destinata agli USA e, a partire dal 2020, altri modelli, servendo oltre 40 mercati nel mondo, compresi quelli asiatici ed europei. Per la casa bavarese, un investimento da oltre un miliardo di euro per un ...

La nuova serie A sarà nuova davvero : Juventus, Milan e Roma sono ancora senza allenatore, dall'Inter ci si aspettano grossi investimenti, mentre i Della Valle stanno vendendo la Fiorentina

David Tennant - l’ex Doctor Who da Good Omens a una nuova serie remake di Broadchurch? : Per David Tennant è un periodo decisamente impegnativo. Mentre Good Omens è appena approdato sulla piattaforma Amazon Prime Video, l'attore scozzese ha annunciato che sarà nel cast di una nuova serie tv che sembra avere molti tratti in comune con Broadchurch, il crime britannico che l'ha visto protagonista. Si tratta di Deadwater Fell, in onda su Channel 4, un thriller su una remota comunità che affronta le conseguenze di un orribile crimine. ...