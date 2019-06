Inter | Conte | “Sono otto anni che non si lotta per il primo posto | qui per cambiare

Calciomercato Inter - Conte boccia Icardi : indice puntato su Lukaku : Calciomercato Inter pronto ad entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Come anticipato nei giorni scorsi, Conte sarebbe ormai pronto a puntare forte sul 3-5-2, suo vero e proprio marchio di fabbrica. La sensazione è che l’ex tecnico del Chelsea non voglia puntare su Icardi, ma punti dritto a Lukaku. L’attaccante del Manchester […] L'articolo Calciomercato Inter, Conte boccia Icardi: indice puntato su Lukaku ...

Inter - chi è Perisic? Conte riflette : Perisic protagonista con la Croazia ma la stagione con il club nerazzurro è stata deludente.L’ estate scorsa il no dell’Inter a una cessione di Perisic, poi in gennaio non c’erano le condizioni per lasciarsi: alla terza sessione di mercato consecutiva con il croato in bilico, si va coi piedi di piombo.Il futuro di Perisic nelle mani di ConteNelle mani di Antonio Conte c’è anche la decisione su cosa fare di un giocatore ...

Antonio Conte : «Perché ho scelto l'Inter» : Antonio Conte è il nuovo allenatore dell'Inter e sul numero di luglio-agosto di GQ racconta a Paolo Condò le ragioni della sua scelta. Ecco un'anteprima dell'intervista. «È stata una grande prova d’amore per mia figlia». Lo dice proprio come lo immaginate, col tono sollevato di chi si è messo un problema alle spalle. La vacanza a EuroDisney per mantenere una promessa fatta a Vittoria è stata verosimilmente la situazione più dura da gestire per ...

Inter - Conte scippa un uomo prezioso al Real Madrid : l’allenatore nerazzurro completa così il proprio staff : Il club nerazzurro ha convinto Antonio Pintus a lasciare il Real Madrid per tornare in Italia, unendosi allo staff di Antonio Conte Antonio Pintus sarà il nuovo preparatore atletico dell’Inter. Lo scrive il quotidiano spagnolo AS secondo cui il torinese, già preparatore di Juventus e Chelsea e attualmente al Real Madrid, andrà a riempire una casella ancora vuota nello staff di Antonio Conte. LaPresse/EFE Il 56enne Pintus, secondo il ...

Icardi vorrebbe restare all’Inter ma c’è il muro di Antonio Conte : L’edizione odierna del Corriere della Sera parla del futuro di Mauro Icardi che, ormai è certo, sarà lontano dall’Inter. Ausilio e Marotta starebbero solo decidendo quando incontrare la moglie-agente del calciatore, Wanda Nara per comunicarle che Maurito non rientra nei piani del nuovo allenatore, Antonio Conte. Icardi non vuole, però, abbandonare Milano per piazze meno importanti. vorrebbe essere presente al raduno dell’8 luglio a Lugano per ...

Inter - febbre Conte : raggiunta quota 12 mila abbonati [DETTAGLI] : Dieci giorni di regno Conte all’Inter e gli effetti si iniziano a sentire. Soltanto il giorno dell’annuncio sono stati 3000 gli abbonamenti staccati. Abbonamenti, cresciuti del 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Oggi scade la prima fase della campagna abbonamenti nerazzurra, partita il 16 maggio e riservata alla prelazione per chi deve rinnovare la tessera annuale, e i numeri sono davvero super. Oltre 12mila ...

L'Inter di Conte con 7 acquisti - ci sarebbe anche Kovacic : l'indiscrezione di Repubblica : L'Inter si sta muovendo con largo anticipo sul mercato in vista della prossima stagione. L'intenzione della società nerazzurra è quella di costruire una rosa competitiva seguendo le indicazioni del nuovo tecnico, Antonio Conte, ufficializzato meno di due settimane fa. Il club, uscito dal settlement agreement, è libero dai vincoli del fair play finanziario e, di conseguenza, avrà maggior margine di manovra per cercare di ridurre il gap dalla ...

Inter - per Conte viene prima il gruppo : tra gli intoccabili ci sarebbe Vecino : In questi giorni sta cominciando a prendere forma la nuova Inter di Antonio Conte. Il tecnico è stato annunciato ufficialmente poco meno di due settimane fa e ha cominciato a dare le prime indicazioni alla società nerazzurro su come muoversi sul mercato. L'ex allenatore del Chelsea vuole costruire una squadra vincente, in grado di Interrompere il dominio della Juventus, a cui contribuì a dare inizio otto anni fa insieme all'attuale ...

Inter : il confronto Conte-spogliatoio avrebbe convinto il tecnico a non puntare su Icardi : L'addio a Luciano Spalletti e l'approdo all'Inter di Antonio Conte in un primo momento aveva fatto pensare che potessero esserci maggiori margini di manovra nella gestione della "questione Mauro Icardi". Le qualità tecniche dell'attaccante argentino, infatti, non sono mai state in discussione, e nell'ambiente nerazzurro si ipotizzava che, sotto la guida del tecnico leccese, l'ex capitano potesse ripartire da zero, mettendo da parte gli attriti e ...

Clamoroso! Inter - Conte scarica Icardi! Marotta lo comunicherà a Wanda Nara : Antonio Conte non vuole Mauro Icardi in rosa Rottura totale tra l’Inter e Mauro Icardi. Il neo tecnico Antonio Conte non ha intenzione di tenere un calciatore che ha dimostrato di avere comportamenti che creano problemi nello spogliatoio. Icardi parlò chiaro riguardo la sua volontà di rimanere per poter dimostrare il suo amore per il club: “Voglio restare, provare a convincere Conte in ritiro. Lasciatemi dimostrare cosa posso ...

Inter – Dall’arrivo di Conte al possibile addio di Icardi - Skriniar sincero : “Mauro? Se rimane siamo contenti” : Skriniar sincero: le parole del difensore dell’Inter sull’arrivo del nuovo allenatore Antonio Conte ed il possibile addio di Mauro Icardi “Un messaggio per Icardi? Mauro è un grande giocatore, è un nostro amico e vedremo cosa succederà: se rimane noi siamo Contenti“. Lo ha detto il difensore dell’Inter, Milan Skriniar a ‘SportMediaset’. “La mia stagione all’Inter? Si può sempre fare ...