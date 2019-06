Il finale di The Resident 2 su FoxLife e la prima stagione su Rai1 | anticipazioni e

optimaitalia

(Di martedì 11 giugno 2019) Ildi The2 finalmente è pronto a sbarcare anche in Italia. Il medical drama sui generis, "nudo e crudo" come lo ha definito qualcuno, concluderà la sua corsa proprio oggi, 11 giugno, con la messa in onda dell'ultimo episodio della secondalasciando tutti i fan con il fiato sospeso fino al prossimo autunno. The3 ci sarà, la serie è stata già rinnovata, e questo significa che non mancheranno i colpi di scena finali in quest'ultimo episodio.ATTENZIONE SPOILER!Le novità non mancheranno per Nic, che ha convinto suo padre a donare un rene alla sorella con tutti i rischi del caso, ma nemmeno per gli altri protagonisti della serie. La dottoressa Bell entrerà in affari con Red Rock Mountain Medical a condizione che l'autorità di Bell a Chastain sia significativamente ridotta. Nel frattempo, Shira è stata arrestata per il suo uso di droghe mentre Mina si è ...

OfficialSSLazio : ?? Siamo alla finale! Sergej #Milinkovic e @ciroimmobile si contendono la vittoria del 'Goal of the Season': vota il tuo preferito ?? - acmilan : Rossonere's Goal of the Season award ?? Let's start with Thaisa’s thunderer ?? Giacinti’s devilish delivery ?? Have y… - acmilan : Next up for the Rossonere's Goal of the Season award ?? We’ve got a battle from set-pieces as Linda Tucceri faces Ma… -