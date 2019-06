Google vuole portare la Modalità scura in Ricerca e Discover | ecco i test

Google vuole dare rilievo ad app e a giochi di qualità sul Play Store : Google annuncia un cambiamento per la logica di ricerca delle app sul Play Store, che premierà i contenuti di qualità e con contenuti attraenti. L'articolo Google vuole dare rilievo ad app e a giochi di qualità sul Play Store proviene da TuttoAndroid.

Google vuole rendere il Play Store più sicuro - soprattutto per i bambini : Google si prepara a introdurre nuovi controlli per rendere sempre più sicuro il Play Store per i più piccoli, ovviamente con l'aiuto degli sviluppatori. L'articolo Google vuole rendere il Play Store più sicuro, soprattutto per i bambini proviene da TuttoAndroid.

Google vuole creare una community di silicio open source per la progettazione di chip : Google è da tempo impegnata nel software open source e pare che ora desideri promuovere una community simile per hardware e chip L'articolo Google vuole creare una community di silicio open source per la progettazione di chip proviene da TuttoAndroid.

Google vuole farti cancellare le app che non usi più : (Foto: Pixabay) Molto spesso si mantengono sullo smartphone applicazioni scaricate anche anni prima e utilizzate per poco tempo o addirittura mai aperte. A proposito di questa pratica molto diffusa, molti utenti hanno segnalato di aver iniziato a ricevere notifiche da parte di Google Play Store, ossia negozio di contenuti per gli smartphone con sistema operativo Android, che invitavano gentilmente a rimuovere le app ormai inutilmente ...