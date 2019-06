Francesca e Gennaro ospiti a Live | intanto spuntano retroscena | “Ha fatto l’attore”

Live Non è la d’Urso - ospiti : Francesca De Andrè e Gennaro in studio : Francesca De Andrè ospite da Barbara d’Urso a Live: l’annuncio della conduttrice E’ da poco terminata una nuova puntata di Pomeriggio 5. E sul finire della trasmissione Barbara d’Urso ha fatto un annuncio che ha subito acceso gli animi dei tanti telespettatori sui social. Cosa ha dichiarato? La donna ha rivelato che domani sarà ospite a Live Non è la d’Urso nientepopodimeno che Francesca De Andrè. Difatti ...

Grande Fratello : la famiglia di Gennaro Lillio ostacola l'amore con Francesca De Andrè? : La famiglia di Gennaro Lillio non sembra entusiasta della sua conoscenza con Francesca De Andrè e si allinea agli utenti del web che criticano la gieffina.

Grande Fratello 2019 - la finale : Vince Martina Nasoni - Enrico Contarin secondo Gianmarco - Gennaro - Daniele - Francesca e Erica eliminati : E' stata la rivincita delle persone normali, il cuore vero del Grande Fratello 2019 . In una sedicesima edizione "De Andrè centrica" a Vincere è...

Francesca e Gennaro : al Gf 2019 lettera inattesa per Giorgio - poi sorpresa con bacio : Gennaro e Francesca, al Grande Fratello 2019 il fantasma di Giorgio anche in finale Francesca De André è stata la protagonista indiscussa dell’inizio della puntata finale del Grande Fratello 2019 e ovviamente non poteva mancare il riferimento alla sua storia con Giorgio che – come ben sapete – l’ha tradita mentre lei era in Casa. […] L'articolo Francesca e Gennaro: al Gf 2019 lettera inattesa per Giorgio, poi ...

Grande Fratello : il percorso di Francesca De Andrè e Gennaro Lillio : Come è nato il flirt tra Gennaro e Francesca? Ripercorriamo insieme i momenti salienti della loro conoscenza al Grande Fratello.

Grande Fratello - Francesca De Andrè umilia Gennaro Lillio prima della finale : "Sai come sto bene?" : Francesca De André fa infuriare ancora una volta Gennaro Lillio al Grande Fratello. La figlia d'arte, in vista della finalissima su Canale 5 condotta da Barbara D'Urso, ha infatti ammesso di "stare bene anche da sola". "Se voglio stare insieme a una persona è perché ci voglio stare io. Mi sei stato

GF 16 - ennesima lite tra Francesca e Gennaro : 'Io sto bene anche da sola' : Questa sera andrà in onda la tanto attesa finale di questa sedicesima edizione del reality show Grande Fratello. Tutto pare sia pronto per il grande evento. anche i concorrenti hanno trascorso questi ultimi giorni a fare riflessioni in merito al loro percorso in casa e alle conoscenze che hanno avuto la possibilità di fare. Proprio riflettendo su questi temi, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio hanno avuto un'ennesima discussione a un passo ...

Gf - Francesca De André discute ancora con Gennaro : "Sto bene anche da sola" - : Francesca Ajello Francesca e Gennaro, nonostante si siano avvicinati notevolmente anche dal punto di vista fisico durante l'ultima settimana, continuano ad avere discussioni, a tratti anche molto dure Non si nascondono più Francesca De André e Gennaro Lillio: i due concorrenti del Grande Fratello, la cui finale è prevista per questa sera, lunedì 10 giugno, si scambiano baci e tenerezze alla luce del sole. Nonostante il loro ...

Francesca De André e Gennaro - ancora liti al GF. L’attacco è spietato : Negli ultimi giorni del Grande Fratello Gennaro Lillio e Francesca De André sono più vicini che mai dopo il bacio che si sono scambiati un po’ di tempo fa: lui è sempre stato cotto di lei, l’ha iniziata a guardare subito con gli occhi dell’amore, e questo nonostante Francesca fosse ancora impegnata con Giorgio e quindi tutt’altro che libera sentimentalmente. Lei ha sempre trovato in lui una persona in cui rifugiarsi sebbene più di una volta ...

Francesca e Gennaro - ultima discussione : “Io sto bene anche da sola!” : Grande Fratello news, nuova discussione fra Francesca e Gennaro: cosa succederà adesso? L’amore non è bello se non è litigarello? Se questo modo di dire fosse vero, Gennaro e Francesca del Gf 16 sarebbero le persone più innamorate sulla faccia del pianeta! Sì, c’è una forte attrazione, ma da qui a parlare d’amore ce ne […] L'articolo Francesca e Gennaro, ultima discussione: “Io sto bene anche da sola!” ...

Grande Fratello : Gennaro delude Francesca De Andrè prima della finale : Gennaro Lillio e Francesca De Andrè litigano ancora al Grande Fratello 16 Non c’è pace per Francesca De Andrè e Gennaro Lillio al Grande Fratello. A poche ore dalla finale della sedicesima edizione del reality di Canale5, i due concorrenti hanno finito per litigare un’altra volta. Il lieto fine per la coppia, che era sembrato arrivare negli scorsi giorni con il bacio mostrato a tutti, sembrerebbe al momento essersi allontanato di ...

Gennaro vince il Grande Fratello grazie a Francesca? Ecco chi lo dice : Chi vincerà il Grande Fratello 16? Vladimir Luxuria punta su Gennaro Lillio Gennaro Lillio potrebbe vincere il Grande Fratello 16: parola di Vladimir Luxuria. L’ex parlamentare ne ha discusso a Non succederà più, il programma di Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, dove è stata ospite sabato 8 giugno 2019. Vladimir ha vissuto […] L'articolo Gennaro vince il Grande Fratello grazie a Francesca? Ecco chi lo dice proviene da Gossip e ...

“La crema lì”. Gf - esplode la passione tra Gennaro e Francesca De André : L’aria si fa bollente. E nella casa tutti se non sono accorti. Quando manca poco alla finale Gennaro Lillio e Francesca De André sono più vicini che mai dopo il bacio che si sono scambiati un po’ di tempo fa: lui è sempre stato cotto di lei, l’ha iniziata a guardare subito con gli occhi dell’amore, e questo nonostante Francesca fosse ancora impegnata con Giorgio e quindi tutt’altro che libera sentimentalmente; lei ha sempre trovato in lui una ...

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio/ Baci bollenti : la passione al GF è ufficiale : Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, scoppia ancora la passione tra i due concorrenti del Grande Fratello 2019: Baci bollenti e confidente intime.