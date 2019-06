E' nata a Vittoria “èVviva”

Brasile - festa scatenata dopo la vittoria sul Qatar! Musica - urla e tante giovani ragazze : arriva la polizia! : Nuovo scandalo in casa Brasile: festino esagerato dopo la vittoria in amichevole sul Qatar. Musica ad alto volume, urla e tante giovani ragazze fino a tarda notte: interviene la polizia Mentre il caso di stupro nel quale è stato coinvolto Neymar continua a tenere banco, il Brasile si trova per le mani un’altra fastidiosa gatta da pelare. dopo l’amichevole vinta con il Qatar, alcuni calciatori verdeoro hanno pensato bene di far ...

Cittadella vicino al sogno Serie A. La vittoria granata dei playoff a 1.30 su Sisal Matchpoint : Dopo il 2-0 realizzato al Verona nella gara di andata, il Cittadella accarezza il sogno della sua prima storica promozione in Serie A. Ai gialloblù invece, servirà la partita perfetta per ribaltare la sentenza dell’andata e, considerando la migliore posizione in classifica, agli scaligeri per essere promossi basterà vincere con lo stesso scarto. Un’impresa che non sembra impossibile ma che, per i bookmaker di Sisal Matchpoint, è in salita: ...

Sull’Autonomia di Veneto e Lombardia frenata dalla vittoria leghista nel Centro-Sud : Metà dei veneti e oltre il 40% dei lombardi ha scelto la Lega. Ma a decretare il successo di Matteo Salvini, che oggi guarda i suoi avversari dall'alto del 34%, sono stati anche e soprattutto i nuovi arrivati del Sud...

Giornata ortottica - screening gratuiti a Ragusa - Modica - Ispica e Vittoria : In occasione della Giornata Internazionale dell’ortottica, il 3 giugno, si terranno screening ortottico gratuiti a Modica, Vittoria, Ispica e Ragusa

Amici : Tish eliminata ad un passo dalla vittoria : È andata in onda la semifinale di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. Tanti sono stati i colpi di scena e le sorprese per i finalisti, con una finale ricca di ospiti speciali sia canori che in giuria. A duettare con i ragazzi è arrivato l'istrionico Renato ZeroI, che insieme a Giordana, Alberto e Tish ha cantato un suo brano di successo dal titolo: "Madame." Per quanto riguarda la giuria invece sono stati ospiti per la semifinale: ...

Vela – J/70 Cup : nessuna regata nell’ultima giornata - Enjoy1.0 si aggiudica la vittoria : J/70 Cup: allerta meteo e nessuna regata nella giornata conclusiva. Resta invariata la classifica dopo le prove di sabato: Enjoy 1.0 di Tomelleri è il vincitore della tappa. Alberto Rossi miglior Anconetano, medaglia d’argento a un punto dai vincitori Cala il sipario sulla tappa anconetana del circuito di regate J/70 Cup, ospitata nel weekend del 10-12 maggio a Marina Dorica, in collaborazione con la SEF Stamura. L’allerta ...

Risultati Serie A 36^ giornata - diretta live : vittoria Atalanta - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Serie A – Si avvia alla conclusione il massimo campionato italiano. In questo weekend si gioca la 36^ giornata, terzultima tappa di un torneo che ha già visto la netta conferma di una Juventus schiacciasassi, protagonista del big match di questo turno in casa della Roma. Giallorossi che sperano ancora in una qualificazione alla Champions League, ma che potrebbero vedere ridursi di molto le possibilità: l’Atalanta ...

Basket - Nazionale 3×3 Open Maschile : una vittoria ed una sconfitta nella giornata d’apertura : Nazionale 3×3 Open Maschile impegnata nelle qualificazioni al Campionato del Mondo Una vittoria e una sconfitta per l’Italia alla FIBA 3×3 World Cup Qualifier, le qualificazioni al Campionato del Mondo, in corso a San Juan, in Porto Rico. La Nazionale 3×3 Open Maschile batte la Germania 14-11, ma poi cede contro il Canada 10-21. Domani 5 maggio la Nazionale Open 3×3 Maschile giocherà alle 18:40 contro la Francia, ...

Serie BKT 36esima giornata splendida vittoria del Crotone con l’uomo in meno dal trentacinquesimo minuto. La salvezza non è più un miracolo ma una certezza : Crotone 1 Benevento 0 Marcatori: 37° Simy Crotone (3-5-2): Cordaz, Curado, Spolli, Vaisanen (Marchizza), Sampirisi (Milic), Barberis, Zanellato,

Basket - Serie A2 2019 : la Virtus Roma torna in A dopo quattro anni! Decisiva la vittoria a Legnano nell’ultima giornata : La Virtus Roma può festeggiare il ritorno nel massimo campionato a quattro anni di distanza dall’ultima volta. Si è chiusa con un epilogo non adatto ai deboli di cuore la regular season del girone ovest della Serie A2 2018-2019 di Basket. La formazione capitolina si è imposta con il punteggio di 83-88 sul campo di una combattiva Legnano difendendo la prima posizione dall’assalto di Capo d’Orlando e conquistando la promozione ...

Giornata ecologica a Vittoria - pulita riviera Kamarina : Ripulita una porzione della riviera Kamarina grazie ad una iniziativa dei volontari di Fare Verde Vittoria e dell'Istituto Traina

RISULTATI SERIE B/ Diretta gol live : vittoria rosanero! Classifica aggiornata : RISULTATI SERIE B: nelle partite di domenica 14 aprile il Benevento ospita il Palermo in una sfida per la promozione, come cambierà la Classifica?

Serie BKT 33esima giornata pareggio senza gol all’Ezio Scida. Mancata vittoria del Crotone che rende più difficile la diretta salveza : Crotone 0 Cremonese 0 Crotone (3-5-2): Cordaz, Curado, Spolli, Vaisanen, Sampirisi, Barberis, Benali, Rohden (Molina), Firenze (Milic),