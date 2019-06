Dragon Quest Builders 2 | Annunciata la DEMO

E3 2019 : Dragon Quest Builders 2 si mostra in un nuovo trailer : La conferenza Square Enix all'E3 si sta svolgendo ora: tra i vari giochi mostrati possiamo dare uno sguardo al nuovo trailer di Dragon Quest Builders 2.Ecco un breve estratto pubblicato dalla pagina ufficiale di Square Enix: "Dragon Quest Builders 2 è un GdR ambientato in un mondo fatto di blocchi dove potrete costruire durante una fantastica campagna in single-player e anche divertirvi con una modalità di costruzione in multiplayer online fino ...

Dragon Quest Walk sarà il nuovo Pokemon Go? : (Foto: Square Enix) Dragon Quest Walk è il nuovo attesissimo gioco in realtà aumentata che punta a diventare il vero successore di Pokemon Go, capace di un successo globale oltre ogni aspettativa nel 2016 e ancora oggi nel cuore di milioni di gamer. Square Enix ha annunciato il debutto della beta chiusa per il test del titolo prossimo venturo, programmandolo per 20mila giocatori fra una settimana (l’11 giugno) in Giappone, mentre il lancio ...

Dragon Quest XII? Sembra che gli sviluppatori siano già al lavoro : Square Enix ha annunciato recentemente Dragon Quest Walk, un nuovo gioco che utilizzerà la realtà aumentata e sarà disponibile su smartphone.Tuttavia la società ha voluto condividere altre informazioni riguardanti alcuni giochi. Come riporta Twinfinite, il produttore esecutivo Yuu Miyake, che supervisiona il franchise di Dragon Quest, è salito sul palco durante la presentazione in streaming e ha fornito una panoramica delle prossime uscite ...

Dragon Quest Walk sarà il Pokémon Go della serie? Annunciato per dispositivi mobile : Dragon Quest è pronto a lanciare il proprio Pokémon Go? Dando un'occhiata ad alcune caratteristiche dell'appena annuncio Dragon Quest Walk i punti in comune effettivamente ci sono ma Questo progetto rimane almeno in parte avvolto nel mistero.Come riportato da VG247.com, il gioco è stato ufficialmente Annunciato per il territorio giapponese (non sappiamo se arriverà in occidente ma probabilmente sì) e si propone come un titolo mobile che si basa ...