Con pagamenti bancomat più chance lotteria scontrini

Come capire se un negozio supporta i pagamenti Con lo smartphone : A partire dallo scorso anno e con l’arrivo dei sistemi di pagamento all’interno degli smartphone, moltissimi esercenti si sono lanciati nel mondo digitale dei pagamenti. Si, perché pagare con il proprio dispositivo, per quanto sia leggi di più...

Conto corrente allo sportello - cambiano regole sui pagamenti. La direttiva : Conto corrente allo sportello, cambiano regole sui pagamenti. La direttiva La direttiva Ue 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio ha come oggetto le norme tecniche di regolamentazione per l’autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione sicuri relativamente al Conto corrente. Molte banche si stanno aggiornando sotto questo aspetto, con Unicredit che ha già rottamato i vecchi sistemi di password e Intesa ...

WhatsApp si prepara alla rivoluzione Con la funzione ‘pagamenti’ : Dalla stampa anglosassone arriva un’importante indiscrezione in merito alla nota App di messaggistica WhatsApp: pronta ad attivare una nuova funzione dedicata ai pagamenti che verrebbe gradualmente resa disponibile a tutti gli utilizzatori. L'ingresso del player nel settore è confermato anche dal fatto che l’azienda si prepara ad assumere 100 nuovi impiegati, destinati espressamente a lavorare sulla funzionalità. D’altra parte, la possibilità di ...

Perché Amazon accetterà pagamenti in Contanti nei suoi negozi senza casse : Un negozio Amazon go (foto David Ryder/Getty Images) Gli Amazon Go, i negozi senza casse che il colosso americano dell’ecommerce ha iniziato ad aprire l’anno scorso negli Stati Uniti, iniziano ad accettare anche pagamenti in contanti. Nell’ultimo di questi punti vendita aperto lo scorso 7 maggio a New York, è stata inserita la modalità di pagamento cash per coloro che non possiedono carte di credito. “Aggiungere modalità di pagamento ...

Basket - Fiat Torino nel burrone : sarà penalizzata di 6 punti per irregolarità nei pagamenti dei Contributi Irpef e Inps : In casa Fiat Auxilium Torino non fa in tempo a comparire un guaio che se ne aggiunge un altro. Non bastassero tutte le questioni causate dalla comparsa di Dmitry Gerasimenko nell’orbita della società, adesso arriva una mazzata difficile da digerire: le verifiche della ComTeC hanno evidenziato una situazione tale per cui, nel prossimo Consiglio Federale del 10 maggio, saranno chiesti 6 punti di penalizzazione. Ad essere sotto accusa dopo le ...

In Europa 7 milioni di famiglie sono in ritardo Con i pagamenti di mutuo o affitto : Ogni notte in tutta Europa circa 700 mila persone dormono in strada. Dal 2009, anno in cui se ne contavano circa 410 mila, i senzatetto sono aumentati del 70%. I servizi di ospitalità presenti nei diversi paesi europei non riescono a garantire un rifugio per la notte a tutti né ad assistere le persone senza fissa dimora in modo sicuro e adeguato. Anche tra coloro che hanno una casa le condizioni di vita non sono sempre ottimali: più di 17 ...

Visa e Mastercard abbasseranno le tariffe europee sui pagamenti fatti Con carte di paesi extracomunitari : Visa e Mastercard hanno accettato di abbassare le tariffe che chiedono ai commercianti europei per i pagamenti fatti con carte di credito e di debito provenienti da paesi extracomunitari. La decisione è stata presa dopo una lunga trattativa tra la

Antitrust - multe per 2 - 2 milioni di euro a Vodafone - Wind e Fastweb : “Discriminati Conti corrente esteri per i pagamenti” : “Discriminazione degli Iban esteri come modalità di pagamento”. È questo il motivo per cui l’Autorità Antitrust ha deciso di multare per 800mila euro Vodafone e Wind. A Fastweb, invee, è stata elevata una sanzione da 600mila euro. Gli operatori telefonici consentivano alla clientela di pagare i servizi di telefonia fissa e mobile solo attraverso la domiciliazione bancaria su conti correnti aperti in Italia. I gestori non ...

Pagamenti digitali : Con Fitbit Pay il portafoglio è al polso : Un portafoglio cashless al polso. E’ Fitbit Pay, il nuovo sistema che permette di pagare dallo smartwatch o dal tracker ovunque ci si trovi. Basta infatti abbinare la propria carta di credito al dispositivo indossabile e fare acquisti, sia che si tratti di una bottiglietta d’acqua dopo l’allenamento o sia che si tratti di biglietti aerei, sarà più facile. Fitbit Pay fa parte dei dispositivi di pagamento contactless di ultima ...

Pagamenti elettronici - tra obbligo del Pos ma senza sanzioni e giravolte sul tetto al Contante l’Italia resta fanalino di coda : Le leggi per obbligare i commercianti ad accettare il bancomat anche per cappuccino e brioche, il pasticcio sulle sanzioni da comminare a chi si rifiuta (bocciate dal Consiglio di Stato), il saliscendi del tetto al contante cambiato sei volte nell’ultimo decennio. Sono tanti i paradossi della battaglia tra banconote e carte di credito: da un lato c’è l’obiettivo dichiarato combattere l’evasione fiscale e l’economia sommersa, ...

Italiani ancora lontani dall’addio al Contante - dimenticando la praticità dei pagamenti digitali : Gli Italiani sono ancora attaccati al contante, dimenticando che i pagamenti digitali rappresentano un comodo strumento per effettuare pagamenti in maniera rapida, puntuale e sicura. Rimane, infatti, invariato il posizionamento dell’Italia nel Cashless Society Index 2019, lo strumento di monitoraggio sviluppato da The European House – Ambrosetti, che fotografa il grado di modernizzazione e innovazione del Paese, a partire dal monitoraggio della ...

Italiani ancora lontani da addio al Contante - dimenticando praticità pagamenti digitali : ... che fotografa il grado di modernizzazione e innovazione del Paese, a partire dal monitoraggio della digitalizzazione dell'economia e del sistema di pagamenti nei 28 Paesi europei. Con un punteggio ...