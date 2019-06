Bus dirottato a San Donato | spunta il video di Ousseynou Sy | Perché non è

Bus dirottato a San Donato - in Consiglio dei ministri la proposta di concedere la cittadinanza a Ramy e Adam : Sul tavolo del Consiglio dei ministri convocato per il pomeriggioci sarà anche la proposta di concedere la cittadinanza per meriti speciali ai due giovani eroi del bus dirottato a San Donato Milanese il 20 marzo scorso: Ramy Shehata e Adam El Hamami, i due ragazzi della scuola media Vailati di Crema. “Con il loro coraggioso comportamento erano riusciti a sventare il 20 marzo scorso il tentativo di dirottamento dello scuolabus”, ...

Bus dirottato - oggi in Cdm la cittadinanza italiana per Ramy e Adam : Bus dirottato, oggi in Cdm la cittadinanza italiana per Ramy e Adam "Ritengo che i giovani abbiano reso eminenti servizi al nostro Paese", scrive il ministro dell'Interno Matteo Salvini nella relazione che ha accompagnato la proposta di concessione Parole chiave: ...