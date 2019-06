Atalanta | sarà il Tardini ad ospitare le prime due gare del prossimo campionato

Roma - arriva Gasperini : c’è l’offerta giallorossa - sarà addio all’Atalanta : Gasperini Roma- Gasperini potrebbe dire addio all’Atalanta al termine della stagione. Secondo quanto riportato da “Sportmediaset“, la Roma sarebbe ormai pronta a piombare sull’attuale tecnico dell’Atalanta in vista del prossimo futuro. Una qualificazione in Champions League ormai certa con l’Atalanta, e poi via alla nuova avventura sulla panchina giallorossa. Il “Gasp” potrebbe valutare bene il ...

Atalanta-Sassuolo - Squinzi : “sarà difficile fare un favore al Milan” : Si avvicina l’ultima giornata del campionato di Serie A, attenzioni rivolte anche al match Atalanta e Sassuolo con la squadra di Gasperini che ha bisogno dei tre punti per staccare il pass Champions League. I nerazzurri affronteranno il Sassuolo, partita con motivazioni diverse e che quindi sarà difficilissima per i neroverdi come conferma anche il presidente Squinzi in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: ...

Ceccarini a KK : ” L’Atalanta è una bottega cara - non sará facile per il Napoli strappare Ilicic” : Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato ha parlato dell’interesse del Napoli per Josip Ilicic, le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli : “Confermo l’interesse per Ilicic, ma tanto dipende anche dalla richiesta dell’Atalanta. Lo sloveno ha fatto una stagione straordinaria e quella dei Percassi è una bottega molto cara. La valutazione credo che sia molto alta, ma Ilicic farebbe molto comodo al Napoli”. Leggi ...

Atalanta-Lazio : sarà una finale bellissima : Con gli occhi pieni di Liverpool e Tottenham partiamo per Roma, destinazione Stadio Olimpico, finale di Coppa Italia. L’appuntamento è per mercoledì 15, ore 20.45, l’obiettivo è quello di superare i 10 milioni e mezzo di telespettatori di Juve-Milan dello scorso anno. We’ll never walk alone perché c

Tim Cup - Atalanta-Lazio sarà visibile in chiaro su Rai1 e in streaming su Rai Play : È finalmente arrivato il momento che molti amanti del calcio italiano stavano aspettando: l'assegnazione della Coppa Italia 2019. Mercoledì 15 maggio, infatti, verrà disputata allo stadio Olimpico di Roma la finalissima della competizione tra l'Atalanta di Gasperini e la Lazio di Simone Inzaghi. Ma dove sarà possibile vedere in televisione l'attesa sfida tra due squadre che hanno ampiamente meritato la possibilità di contendersi la Coppa Italia ...

Calcio : Mattarella - 'Atalanta-Lazio sarà incontro di grande livello' (2) : (AdnKronos) - "Spero -ha aggiunto il Capo dello Stato- che questo pomeriggio sia servito a distendervi un po’ e ad accompagnarvi alla serata impegnativa di domani nella maniera migliore. In bocca al lupo per domani a entrambe le squadre. Io sono rigorosamente imparziale. Lo sono per il mio ruolo; lo

Juve-Atalanta si gioca la sera : poi sarà festa-scudetto : Juventus-Atalanta, match della 37a giornata di Serie A inizialmente in programma domenica 19 maggio alle 15, è stato spostato alle 20.30, come reso noto dalla Lega. La richiesta arriva dalla Juventus ...

Lazio-Atalanta : finaliste coppa Italia saranno celebrate con 2 murales : Roma – Due murales a Roma e Bergamo per celebrare nel tempo la conquista della finale di coppa Italia da parte di Lazio e Atalanta. L’iniziativa e’ della Lega Serie A e prevede la realizzazione di due grandi opere che raffigureranno i volti rappresentativi delle societa’ finaliste: l’obiettivo e’ anche riqualificare il territorio urbano, specialmente le zone periferiche, attraverso l’unione tra arte e ...

Gasperini : 'Atalanta straordinaria. Ilicic? Contro la Lazio ci sarà' : 'Siamo quarti da soli, ma il campionato non finisce qui'. Gian Piero Gasperini , a quarto posto agguantato, prosegue sulla strada della prudenza, tessendo le lodi della sua Atalanta : 'I ragazzi sono ...

Atalanta - il sindaco di Bergamo Gori “Lo stadio sarà al servizio della città” : Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha difeso la vendita dello stadio dell’Atalanta a privati, a margine della presentazione del calendario dei lavori dell’impianto: “Bergamo viene presa a esempio per la gestione e la vendita, che rappresentano un unicum rispetto a Juventus e Udinese che invece hanno ottenuto la concessione sul lunghissimo periodo. Dall’inizio del mandato amministrativo eravamo convinti della bontà ...

Atalanta - Spagnolo : “L’academy del vivaio sarà dedicata a Favini” : Roberto Spagnolo, Direttore Operativo dell’Atalanta, ha annunciato che l’academy nerazzurra sarà dedicata a Mino Favini, scomparso pochi giorni fa: “La palazzina al servizio del settore giovanile ormai operativa a Zingonia sarà dedicata alla memoria di Mino Favini che ci ha lasciato martedì scorso“. “L’intero edificio prenderà il nome di ‘Academy Mino Favini’, un tributo dovuto a un grande ...

La finale di Coppa Italia sarà Lazio-Atalanta : Nella seconda semifinale di ritorno di Coppa Italia, disputata giovedì sera a Bergamo, l’Atalanta ha battuto 2-1 la Fiorentina qualificandosi alla finale del 15 maggio, che giocherà all’Olimpico di Roma contro la Lazio. L’Atalanta ha superato il turno con un