romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2019 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2019 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2019 ore 08:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #10-06-2019 -
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 10 GIUGNO 2019 ORE 09:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA SULL’INTERO ARCO ORIENTALE: TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1 E l’APPIA, MENTRE IN ESTERNA, SI STA IN CODA TRA FLAMINIA E CASSIA, TRA AURELIA E PISANA, E, AVANTI, TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 10 GIUGNO 2019 ORE 09:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. TRAFFICO IN AUMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA E FORTI RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E A24, MENTRE IN ESTERNA, SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E TRIONFALE E, AVANTI, TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 10 GIUGNO 2019 ORE 08:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. TRAFFICO IN AUMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA E FORTI RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E A24, MENTRE IN ESTERNA, SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E TRIONFALE E, AVANTI, TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 10 GIUGNO 2019 ORE 08:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE IN ESTERNA, INCOLONNAMENTI TRA LA CASILINA E LA NOMENTANA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO; SULLA FLAMINIA PERMANE TRAFFICO CONGESTIONATO TRA LABARO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 10 GIUGNO 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA LA A24 E LA NOMENTANA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO; CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma-SUD ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 09 GIUGNO 2019 ORE 19.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA DOVE UN INCIDENTE STA CREANDO DISAGI CON CODE TRA PONTINA E LAURENTINA PIU’ AVANTI SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA APPIA E DIRAMAZIONE Roma SUD IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2019 ore 19 : 00 : Viabilità DEL 09 GIUGNO 2019 ORE 18.50 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CON CODE TRA LA PONTINA E LA LAURENTINA PER PROSEGUIRE CON RALLENTAMENTI FINO ALLA RomaNINA IN INTERNA SI RALLENTA TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA SI STA IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER INCIDENTE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 09 GIUGNO 2019 ORE 18.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CON CODE TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E LA LAURENTINA PER PROSEGUIRE CON RALLENTAMENTI FINO ALLA RomaNINA IN INTERNA SI RALLENTA TRA LA CASSIA VEIENTANA E SETTEBAGNI SI STA IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER INCIDENTE TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 09 GIUGNO 2019 ORE 17.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CON CODE TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E LA LAURENTINA PER PROSEGUIRE CON RALLENTAMENTI FINO ALLA RomaNINA SULLA A91 Roma FIUMICINO CODE A TRATTI IN DIREZIONE CENTRO ALTEZZA RACCORDO E SULLA COMPLANARE DI IMMISSIONE AL RACCORDO STESSO SULLA A12 Roma TARQUINIA CODE PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 09 GIUGNO 2019 ORE 16.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO CON RALLENTAMEN IN ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA SULLA A91 Roma FIUMICINO CODE IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA OSTIA E VIA DI ACILIA E SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBI I CASI CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 09 GIUGNO 2019 ORE 15.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO CI SPOSTIAMO SULLA LITORANEA DOVE, COMPLICE IL BEL TEMPO CHE FAVORISCE GLI SPOSTAMENTI VERSO LA COSTIERA LAZIALE, TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 9 GIUGNO 2019 ORE 13:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SUL LITORALE RomaNO TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA AD ANZIO RALLENTAMENTI IN VIA ALDOBRANDINI TRA VIA Roma E PIAZZA DELLA PACE NELLE DUE DIREZIONI AD ANAGNI DALLE ORE 16 ALLE ORE 20 PER LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 9 GIUGNO 2019 ORE 12:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE TUSCOLANA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E CASTE DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA MENTRE SUL LITORALE RomaNO RALLENTAMENTI E CODE TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA LAURENTINA A TOR SAN LORENZO TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 9 GIUGNO 2019 ORE 11:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE TUSCOLANA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA PERCORRENDO LA CASSIA BIS PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA CASTEL DE CEVERI E FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO SEMPRE PER INCIDENTE, SULLA VIA BRACCIANESE SI STA IN CODA TRA VIA SIGNORELLI E VIA PARAVIA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 9 GIUGNO 2019 ORE 10:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE TUSCOLANA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA MALAGROTTA E CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SI RALLENTA SUL ...