Venezia | passa una crociera Msc | sospesa la festa della Vogalonga nel bacino di San Marco

Venezia - regata a remi viene interrotta dal passaggio della crociera. Abitanti riprendono : “Nessun rispetto” : A una settimana dall’incidente e all’indomani della manifestazione contro le grandi navi, la tradizionale regata a remi della Vogalonga di Venezia è stata interrotta proprio dal passaggio di una gigantesca crociera della Msc. Una beffa considerando che la Vogalonga, ques’anno alla sua 45esima edizione, vuole promuovere il remo contro i danni delle barche a motore e dei conseguenti moti ondosi. Il passaggio della Msc è stato ...

Storia - Passato e Presente : Venezia e il ghetto ebraico : E’ il 29 marzo 1516. La Repubblica di Venezia stabilisce che gli ebrei debbano tutti abitare nell’area dove anticamente erano situate le fonderie, “geti” in Veneziano. Nasce il primo ghetto della Storia. Lo racconta lo storico Franco Cardini con Paolo Mieli, nel nuovo appuntamento con “Passato e Presente” il programma di Rai Cultura in onda domenica 9 giugno alle 20.30 su Rai Storia. Agli ebrei ashkenaziti che vivono nel ghetto (definiti in tal ...

Viaggio a Venezia dopo l’incidente : “Paura passata - ma nel weekend arriveranno altri 13 giganti” : Il giorno dopo il grande spavento, per i residenti a San Basilio e alle Zattere è quello dello sfinimento dopo la paura e la rabbia. Per i 2500 passeggeri della Msc Opera, quello della vacanza tra le isole greche cancellata: crociera annullata, tutti a casa e rimborso assicurato....

Incidente Venezia : “Prima o poi doveva succedere - necessario stabilire percorsi e modalità di passaggio” : “Prima o poi doveva succedere, il tema non è espellere il turismo crocieristico, ma come far muovere le grandi navi in sicurezza nella fragile laguna Veneziana“: lo ha dichiarato il presidente di Confturismo Veneto, e vicepresidente nazionale, Marco Michielli, riferendosi all’Incidente di questa mattina tra Msc Opera e un battello turistico. “Mi si dice con prudenza che all’origine della collisione ci sarebbe stato ...

Venezia - transatlantico si scontra con battello : 4 feriti – FOTO. Comitato No Grandi Navi : “Follia consentirne il passaggio” : Venezia – Impressionante incidente nautico nel Canale della Giudecca a Venezia, causato da una delle Grandi Navi, i grattacieli del mare che continuano a passare imperturbati in Bacino San Marco, sfiorando Palazzo Ducale e Punta della Dogana. Il transatlantico Opera, della compagnia Msc, si è scontrato con il lancione turistico Michelangelo che si trovava vicino a San Basilio, all’ingresso dell’attracco di Marittima. Il ...