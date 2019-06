Turchia “maltrattata” in Islanda | deriso Emre Belozoglu | Erdogan si arrabbia

calcioweb.eu

(Di lunedì 10 giugno 2019) Ha fatto tanto rumore il trattamento ricevuto ieri dallaal suo arrivo in, squadra che affronterà in occasione delle qualificazioni agli europei. Rischia, addirittura, di trasformarsi in un caso diplomatico. Secondo quanto denunciato dall’attaccante Burak Yilmaz e dal capitano, il team è rimasto in attesa per almeno tre ore dopo lo sbarco per i controlli dei passaporti, mentre i bagagli dei giocatori sono stati aperti e perquisiti per imprecisati motivi di sicurezza. A destare scandalo anche il gesto di un presunto reporter che ha avvicinato al volto dello stessouno spazzolino da denti come se fosse un microfono. Stamani, il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha definito inaccettabile il trattamento ricevuto dalla squadra sul piano diplomatico e umanitario. “Nessuno dubiti che faremo ciè che è necessario. Di ...

