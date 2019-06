Tra i magistrati è tutti contro tutti

DALLA CINA/ Dopo Mani pulite i magisTrati affondano l'Italia un'alTra volta : Gli scandali che investono la magistratura si uniscono alla deficienza strategica degli attuali partiti, mettendo il paese a rischio

MagisTrati indagati - Area - Unicost e A&I sfiduciano la giunta dell’Anm : “Non si può proseguire con presidenza di MI” : Impossibile “proseguire l’esperienza dell’attuale giunta che vede la presenza e la presidenza di Magistratura Indipendente”. Così scrivono in una nota congiunta i gruppi di AreaDG, Unicost e Autonomia e Indipendenza che chiedono al comitato direttivo centrale dell’Associazione nazionale Magistrati la convocazione urgente con il seguente ordine del giorno: rinnovo della giunta esecutiva centrale. Le mancate dimissioni dei consiglieri del ...

Csm - Gomez : “Lotti che inconTra magisTrati? Zingaretti non capisce che è questione di opportunità - non di reati” : “La politica è come un campionato di calcio: è l’arte di attirare il consenso e per farlo sono disposti a vendere pure la madre”. Dal palco della Pop Fest di Milano, il direttore del Fatto.it, Peter Gomez le ultime vicende giudiziarie che hanno riguardato la Lega e il Pd. “Nel caso di Legnano e del Csm, le reazioni della Lega e del Pd sono state molto simili. Se Zingaretti non capisce che le dimissioni di Lotti sono una questione di opportunità ...

Matteo Salvini - attacco inaudito dai magisTrati progressisti : "Lega razzista e M5s populista" : I magistrati fanno politica? Alcuni sì, a giudicare dal comunicato di Area, la corrente delle toghe progressiste, violentissimo contro Matteo Salvini, Lega e M5s. "Dalla crisi della democrazia rappresentativa si è generato nel nostro paese l'esperienza del governo giallo verde -spiega il segretario

MagisTrati indagati - Palamara : “Non sono corrotto. I miei rapporti con Centofanti? È amico anche di altri magisTrati” : Mai corrotto né influenzabile. Nessun rapporto con l’avvocato Piero Amara ma solo con Fabrizio Centofanti, uomo che descrive come in rapporti con altre figure di vertice della magistratura. Il pm Luca Palamara, indagato dalla procura di Perugia per corruzione, e considerato figura chiave nell’inchiesta che ha portato dritti al cuore del Consiglio superiore della magistratura, l’organo di governo della magistratura, si difende e ...

Monza - Salvini 'spoilera' la Procura - l'ira dei magisTrati : 'Mette a rischio operazioni' : Matteo Salvini si scontra ancora con la magistratura. Ieri mattina, il ministro dell'Interno, in una nota destinata alla stampa, ha esultato per lo smantellamento di una piazza di spaccio a Varedo (provincia di Monza e Brianza) e per l'arresto di 11 spacciatori, ma al momento della sua dichiarazione l'operazione era ancora in corso. Lo spoiler del titolare del Viminale ha scatenato le ire del Procuratore di Monza Luisa Zanetti che lo ha ammonito ...

Gherardo Colombo : "Fanno politica quei magisTrati che affossano le inchieste" : Gherardo Colombo, ex magistrato del pool di Mani Pulite, interviene a Radio Cusano Campus nel dibattito sul caos procure e, ripercorrendo la propria carriera torna a parlare proprio della maxi inchiesta degli anni ’90, specificando che a fare politica, storicamente, sono “i magistrati che affossavano le inchieste”, e ricorda: “Quelli però non venivano accusati di fare politica e venivano elogiati”“Il ...

Salvini dichiara guerra ai magisTrati : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, forte dei nuovi consensi ottenuti dalla Lega dopo le ultime elezioni europee, sembra aver trovato un nuovo nemico legato ai suoi nemici storici: i magistrati che si sono espressi a favore degli immigrati e, per forza di cose, contro le sue politiche per limitare i flussi migratori che, a conti fatti, stanno funzionando ben poco se non per la sua propaganda.L'evento che sembra aver convinto Salvini ad ...

Matteo Salvini - i magisTrati accusano : "Mette a rischio arresti e operazioni di polizia" - guerra totale : Matteo Salvini torna nel mirino della magistratura. Questa volta l'accusa rivolta al Viminale è di "mettere a rischio il buon esito delle operazioni" di polizia. Il ministro dell'Interno ha infatti diramato una nota, destinata alle agenzie di stampa, nella quale informava sull'arresto di undici stra

Caos Procure : assemblea magisTrati Palermo : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - La bufera sul Csm scoppiata dopo il caso Palamara è al centro dell'assemblea in corso al Palazzo di giustizia di Palermo convocata dalla giunta distrettuale dell'Anm. La riunione si tiene a porte chiuse. Presenti, tra gli altri, i vertici Anm Palermo Ennio Petrigni e Gi

"Cene - chiamate - caccia ai consensiI magisTrati sono come i politici" : INTERVISTA/ "Quando si va alla ricerca del consenso si fanno telefonate, ci si incontra, si fa una campagna elettorale. Per i magistrati non può funzionare: ecco come cambierei il Csm" Segui su affaritaliani.it

Salvini : nessun linciaggio magisTrati : 16.38 "Al Csm potrebbe esserci un problema grave: è l'organo di autogoverno della magistratura e su quello sicuramente il presidente della Repubblica dirà o farà qualcosa,visto che ne è supremo garante",ha detto Salvini sul caso procure. Poi a chi lo accusa di dossieraggio sui magistrati pro-migranti:nessun linciaggio,voglio usare gli strumenti previsti dall'ordinamento"per sapere se è normale che magistrati pubblicamente schierati contro la ...

Lotito : “Quelle cene e i biglietti ai magisTrati? C’era un sacco di gente” : Che ci faceva Lotito alle cene dei magistrato che decidevano le nomine? Repubblica intervista il presidente della Lazio, con Goffredo De Marchis. Lotito annuncia che querela tutti. Ma non nega di aver partecipato a quelle cene, ma nega il coinvolgimento in certi discorsi: “Magari erano dei compleanni, degli anniversari. C’era un sacco di gente. Io non ho mai partecipato a riunioni in cui si discuteva di posti nelle procure. Con quale ruolo ...

Lotito : “Quelle cene coi magisTrati? C’era un sacco di gente” : Nell’inchiesta di Perugia su Luca Palamara e gli incontri con i magistrati del Csm e i deputati del Pd Luca Lotti e Cosimo Ferri spunta anche il nome di Claudio Lotito. Il presidente della Lazio è legato a Palamara e ai deputati Pd da una frequentazione antica. Nel mese di aprile, scrive Repubblica, sostiene un misterioso candidato per Roma. Qualcuno ipotizza si tratti di Francesco Prete, procuratore di Velletri, candidato alla successione ...