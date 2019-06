Mattarella al Cern visita l’acceleratore di particelle LHC

Il presidente Mattarella in visita al CERN : “ricerca - formazione e divulgazione contro gli scetticismi” : Nelle attività di ricerca, di formazione e di divulgazione sono presenti gli antidoti agli “sconsiderati scetticismi” e alle “inaccettabili opposizioni” ai risultati ottenuti con il metodo scientifico che “emergono” in questi tempi. Le parole sono quelle del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo saluto agli scienziati del CERN di Ginevra, visitato oggi con la direttrice generale Fabiola ...