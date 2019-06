Inter | un tifoso implora Wanda Nara su Instagram di far rimanere Icardi | la risposta è

MotoGp – Valentino Rossi versione tifoso : “Conte all’Inter? Vi dico cosa penso veramente di lui” : Valentino Rossi apprende la notizia della conferma di Antonio Conte come nuovo allenatore dell’Inter: il pilota Yamaha spiega il suo punto di vista da tifoso nerazzurro Lo spettacolo della MotoGp si sposta in Italia per la gara del Mugello e Valentino Rossi si prepara ad un weekend da superstar, più di quanto gli accada normalmente in altre parti del mondo. Le ragioni sono ovvie, la marea gialla è pronta a far sentire tutto il suo ...

Internazionali d’Italia – Un tifoso speciale per Del Potro : volto pitturato con i colori dell’Argentina e cappellino di… Valentino Rossi [VIDEO] : Un simpatico tifoso sugli spalti del Foro Italico di Roma per Del Potro: l’eccentrico signore argentino attira l’attenzione agli Internazionali d’Italia E’ ancora in corso la sfida tra Del Potro e Novak Djokovic, valida per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Il tennista argentino e il rivale serbo si stanno sfidando al Foro Italico di Roma alla ricerca di un pass per le semifinali di ...

Tottenham - tifoso 'senza fede' lascia lo stadio all'Intervallo e si perde la rimonta : E nel pensarlo, c'è un tifoso del Tottenham che ha anche deciso di condividere con il mondo social la sua scelta. Smartphone in mano, uscendo dalla Johan Cruijff Arena dove aveva sofferto abbastanza ...

Tifoso del Tottenham beffato : lascia lo stadio all’Intervallo e si perde la storica rimonta : Chissà in quanti ieri sera, tifosi del Tottenham o meno, avranno cambiato canale dopo il 2-0 dell’Ajax ben consapevoli che la gara aveva ormai preso una piega scontata. L’intervallo, solo per le statistiche, avrebbe permesso all’Ajax di “addormentare” il match facendolo arrivare fino alla fine. Niente di tutto questo, sappiamo com’è finita… Ma non sono stati soltanto i telespettatori davanti alla ...

Inter - Godin dà l'addio all'Atletico fra le lacrime : "Da oggi un tifoso in più" : Le prime lacrime di commozione sono arrivate pochi secondi dopo l'inizio della conferenza, dopo che Diego Godin aveva salutato giocatori, dirigenti, presidente dell'Atletico, tutti presenti alla sua ...

Inter - aveva insultato Perisic : Tar toglie Daspo a tifoso nerazzurro : Il TAR di Milano ha definitivamente annullato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive di tre anni che era stato comminato ad un tifoso bresciano dell'Inter che il 12 maggio di un anno fa ...

Inter - Wanda Nara a un tifoso nerazzurro : “Icardi resta? Tranquillo” : ICARDI – La posizione di Mauro Icardi continua a rimanere in bilico. Pur essendo formalmente rientrato il caso scaturito dalla decisione della società nerazzurra di togliergli la fascia da capitano, l’attaccante argentino dovrebbe partire anche domani dalla panchina in Inter-Juventus. Questa ormai costante preferenza da parte del tecnico Luciano Spalletti per Lautaro Martinez come titolare […] L'articolo Inter, Wanda Nara a un ...